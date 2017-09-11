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11 сентября 2017, 13:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Карлос Сайнс может перейти в «Рено» ужа на Гран-при Малайзии

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, Карлос Сайнс-младший может начать гоняться за «Рено» уже на Гран-при Малайзии.

По информации немецкого издания <span class=error>Auto</span> Motor und Sport <span class=error>Карлос</span> <nobr>Сайнс-младший</nobr> может начать гоняться за Рено уже на <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии. Увеличить
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Ранее появилась информация о том, что «Рено» согласился освободить «Торо Россо» от контракта на поставку моторов с 2018 года, однако желает получить в качестве компенсации Сайнса. Ожидается, что «Торо Россо» при этом перейдёт со следующего года на моторы «Хонды».

Для «Ред Булл» это будет хорошей возможностью проверить пилота своей молодёжной программы Пьера Гасли в напарниках у Даниила Квята. При этом отмечается, что протеже «Хонды» Нобухару Мацусита в 2018 году не получит место в «Торо Россо», поскольку у японского производителя нет возможности продвинуть своего пилота в итальянскую команду.
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