Карлос Сайнс может перейти в «Рено» ужа на Гран-при Малайзии

Ранее появилась информация о том, что «Рено» согласился освободить «Торо Россо» от контракта на поставку моторов с 2018 года, однако желает получить в качестве компенсации Сайнса. Ожидается, что «Торо Россо» при этом перейдёт со следующего года на моторы «Хонды».



Для «Ред Булл» это будет хорошей возможностью проверить пилота своей молодёжной программы Пьера Гасли в напарниках у Даниила Квята. При этом отмечается, что протеже «Хонды» Нобухару Мацусита в 2018 году не получит место в «Торо Россо», поскольку у японского производителя нет возможности продвинуть своего пилота в итальянскую команду.