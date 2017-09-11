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11 сентября 2017, 1:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс не перейдёт в «Рено» в ближайшее время

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший проведёт ближайшие этапы Формулы-1 в нынешней команде.

Гонщик <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлос</span> <nobr>Сайнс-младший</nobr> проведёт ближайшие этапы Формулы-1 в нынешней команде. Увеличить
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Ранее сообщалось, что испанец уже согласовал контракт с «Рено» и окажется в команде на Гран-при Малайзии. Однако по данным источников испанской Marca, контракт ещё не подписан и в ближайшие недели перехода не ожидается.

Сайнс отправится в «Рено», но произойдёт ли это в конце сезона или после его окончания, пока не известно.

Сайнс станет частью сделки между «Рено», «Ред Булл» и «Маклареном», по которой команда из Уокинга получит французские моторы, а «Хонда» перейдёт к «Торо Россо».
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