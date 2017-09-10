Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30959545/
10 сентября 2017, 20:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» не будет торопиться с продлением контракта с Массой

Глава «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что в ближайшее время команда не станет продлевать контракт с Фелипе Массой.

Глава <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Клэр</span> <span class=error>Уильямс</span> заявила что в ближайшее время команда не станет продлевать контракт с <span class=error>Фелипе</span> Массой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Фелипе фантастически работает, он проводит для нас бонусный год. Он был очень добр, согласившись вернуться, и делает, что нужно.

Последняя пара гонок была для него трудной, учитывая его проблемы со здоровьем в Венгрии. Но мы преодолели это и ждём хороших выступлений до конца года.

Сейчас команда сосредоточена на Кубке конструкторов, нам надо укрепиться на пятом месте. Так что мы заняты борьбой на трассе и не отвлекаемся на мысли о составе пилотов. Впереди ещё восемь гонок, и много времени, чтобы подумать о следующем сезоне», — цитирует Уильямс F1i.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Руководство ещё сорока трасс заинтересовано в проведении этапа Формулы-1

Руководство ещё сорока трасс заинтересовано в проведении этапа Формулы-1

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес рассказал, что интерес к серии продолжает расти и за последние семь месяцев к руководству Королевских гонок поступило десятки предложений о проведении новых этапов.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп