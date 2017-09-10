«Уильямс» не будет торопиться с продлением контракта с Массой
Глава «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что в ближайшее время команда не станет продлевать контракт с Фелипе Массой.
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«Фелипе фантастически работает, он проводит для нас бонусный год. Он был очень добр, согласившись вернуться, и делает, что нужно.
Последняя пара гонок была для него трудной, учитывая его проблемы со здоровьем в Венгрии. Но мы преодолели это и ждём хороших выступлений до конца года.
Сейчас команда сосредоточена на Кубке конструкторов, нам надо укрепиться на пятом месте. Так что мы заняты борьбой на трассе и не отвлекаемся на мысли о составе пилотов. Впереди ещё восемь гонок, и много времени, чтобы подумать о следующем сезоне», — цитирует Уильямс F1i.
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