«Уильямс» не будет торопиться с продлением контракта с Массой

«Фелипе фантастически работает, он проводит для нас бонусный год. Он был очень добр, согласившись вернуться, и делает, что нужно.



Последняя пара гонок была для него трудной, учитывая его проблемы со здоровьем в Венгрии. Но мы преодолели это и ждём хороших выступлений до конца года.



Сейчас команда сосредоточена на Кубке конструкторов, нам надо укрепиться на пятом месте. Так что мы заняты борьбой на трассе и не отвлекаемся на мысли о составе пилотов. Впереди ещё восемь гонок, и много времени, чтобы подумать о следующем сезоне», — цитирует Уильямс F1i.