Руководство ещё сорока трасс заинтересовано в проведении этапа Формулы-1
Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес рассказал, что интерес к серии продолжает расти и за последние семь месяцев к руководству Королевских гонок поступило десятки предложений о проведении новых этапов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Действующее соглашение позволяет использовать максимум 25 трасс. Но за последние семь месяцев нам поступило около 40 предложений о проведении
Мы хотим привести в оптимальное состояние календарь. Было бы логично, если бы этапы проводились в Европе, затем в Америке и после этого в Азии. Что касается нынешних этапов, то нам нравится каждый из них, но
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