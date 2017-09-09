Руководство ещё сорока трасс заинтересовано в проведении этапа Формулы-1

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«Действующее соглашение позволяет использовать максимум 25 трасс. Но за последние семь месяцев нам поступило около 40 предложений о проведении Гран-при. Свои услуги предлагали различные города, муниципалитеты и княжества. Это не может не вдохновлять. Мы попробуем разделить на равное количество этапы на городских трассах, специальных автодромах и на исторических треках.