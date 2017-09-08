Хаккинен признался, что в 2006 был очень близок к возвращению

«Возвращение было очень близко. В 2001 году я покинул автоспорт, на следующий год я просто отдыхал от всего. Но через несколько лет я почувствовал, что готов как психологически так и физически, к возвращению в Формулу-1.

Я тяжело тренировался и полетел в Англию, чтобы поработать на симуляторе «Макларена». Я был полностью готов к возобновлению карьеры. В конце концов, я двукратный чемпион мира и знал, что нужно для этого делать.