Хаккинен признался, что в 2006 был очень близок к возвращению
Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, признался, что спустя 5 лет после завершения карьеры, в 2006 году, он был очень близок к возвращению в «Большие призы».
«Возвращение было очень близко. В 2001 году я покинул автоспорт, на следующий год я просто отдыхал от всего. Но через несколько лет я почувствовал, что готов как психологически так и физически, к возвращению в Формулу-1.
Я тяжело тренировался и полетел в Англию, чтобы поработать на симуляторе «Макларена». Я был полностью готов к возобновлению карьеры. В конце концов, я двукратный чемпион мира и знал, что нужно для этого делать.
У меня было общение «Уильямсом», но мы не пришли к соглашению. Переговорный процесс то затихал, то возобновлялся снова и это мне не понравилось. Финны очень прямые люди и уж если
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