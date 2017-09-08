Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30944482/
8 сентября 2017, 17:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хаккинен признался, что в 2006 был очень близок к возвращению

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, признался, что спустя 5 лет после завершения карьеры, в 2006 году, он был очень близок к возвращению в «Большие призы».

«Возвращение было очень близко. В 2001 году я покинул автоспорт, на следующий год я просто отдыхал от всего. Но через несколько лет я почувствовал, что готов как психологически так и физически, к возвращению в Формулу-1.

Я тяжело тренировался и полетел в Англию, чтобы поработать на симуляторе «Макларена». Я был полностью готов к возобновлению карьеры. В конце концов, я двукратный чемпион мира и знал, что нужно для этого делать.

У меня было общение «Уильямсом», но мы не пришли к соглашению. Переговорный процесс то затихал, то возобновлялся снова и это мне не понравилось. Финны очень прямые люди и уж если что-то делаешь, то будь добр действительно это делать. Я понимаю сложности «Уильямса», но они не могли найти лучший вариант, чем двукратный чемпион мира. Тем не менее мы не договорились и дело не в каких-то гонорарах, я не запрашивал неподъёмной зарплаты. Причина неудачных переговоров была в другом, — приводит слова Хаккинена F1Fanatic.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп