«Макларен» может в ближайшие дни отказаться от продолжения партнёства с «Хондой»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юуке Хасегава пессимистично оценивает возможность продолжения сотрудничества с британской конюшней.



«Мы хотим остаться с “Маклареном”, но следующие большие обновления мотора не планируется внедрить до гонки на “Сузуке”. Нам не хватит времени, чтобы убедить их», — заявил Хасегава.



Бывший владелец команды Ф-1 Данкарло Минарди считает, что «Макларен» уже достиг договорённости с «Рено» о поставках моторов на 2018 год



«Во время отложенной квалификационной сессии в Монце Зак Браун, видимо, подписал соглашение с Сирилем Абитебулем. Как я уже сказал, Хасегава видимо летит в Японию, чтобы составить новую программу», — заявил Минарди.