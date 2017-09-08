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8 сентября 2017, 14:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» может в ближайшие дни отказаться от продолжения партнёства с «Хондой»

Бельгийское издание La Derniere Heure утверждает, что вопрос о прекращении сотрудничества между «Маклареном» и «Хонедой» может решиться в ближайшие выходные.

Бельгийское издание La Derniere Heure утверждает что вопрос о прекращении сотрудничества между <span class=error>Маклареном</span> и <span class=error>Хонедой</span> может решиться в ближайшие выходные. Увеличить
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юуке Хасегава пессимистично оценивает возможность продолжения сотрудничества с британской конюшней.

«Мы хотим остаться с “Маклареном”, но следующие большие обновления мотора не планируется внедрить до гонки на “Сузуке”. Нам не хватит времени, чтобы убедить их», — заявил Хасегава.

Бывший владелец команды Ф-1 Данкарло Минарди считает, что «Макларен» уже достиг договорённости с «Рено» о поставках моторов на 2018 год

«Во время отложенной квалификационной сессии в Монце Зак Браун, видимо, подписал соглашение с Сирилем Абитебулем. Как я уже сказал, Хасегава видимо летит в Японию, чтобы составить новую программу», — заявил Минарди.
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