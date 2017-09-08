«Макларен» может в ближайшие дни отказаться от продолжения партнёства с «Хондой»
Бельгийское издание La Derniere Heure утверждает, что вопрос о прекращении сотрудничества между «Маклареном» и «Хонедой» может решиться в ближайшие выходные.
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юуке Хасегава пессимистично оценивает возможность продолжения сотрудничества с британской конюшней.
«Мы хотим остаться с “Маклареном”, но следующие большие обновления мотора не планируется внедрить до гонки на “Сузуке”. Нам не хватит времени, чтобы убедить их», — заявил Хасегава.
Бывший владелец команды Ф-1 Данкарло Минарди считает, что «Макларен» уже достиг договорённости с «Рено» о поставках моторов на 2018 год
«Во время отложенной квалификационной сессии в Монце Зак Браун, видимо, подписал соглашение с Сирилем Абитебулем. Как я уже сказал, Хасегава видимо летит в Японию, чтобы составить новую программу», — заявил Минарди.
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