«Мерседес» ждёт обновлений после Гран-при Сингапура

«Мы отправляемся в Сингапур, зная, что это может быть сложный этап для нас. На трассах, требующих высокого уровня прижимной силы, мы видели, что “Феррари” была действительно очень сильна на таких треках. Кроме того, они, кажется, сильны в жаркую погоду. Даже “Ред Булл” может быть очень хорош.



Таким образом, нам предстоит хорошо потрудиться с аэродинамическим пакетом, обеспечивающим высокий уровень прижимной силы, который у нас есть. Наша команда готовит некоторые обновления, но в Сингапуре их ещё не будет. Это будет проблемой, и, отправляясь в Сингапур, мы не думаем, что будем фаворитами», — цитирует Боттаса Autosport.