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https://sport.mail.ru/news/formula1/30941031/
8 сентября 2017, 13:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тост: Сайнс должен быть счастлив, что вообще гоняется в Ф-1

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост раскритиковал Карлоса Сайнса-младшего за желание покинуть младшую команду «Ред Булл».

Руководитель <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Франц Тост раскритиковал <span class=error>Карлоса</span> <nobr>Сайнса-младшего</nobr> за желание покинуть младшую команду Ред <span class=error>Булл</span>. Увеличить
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По мнению Тоста, испанец многим обязан программе «Ред Булл» и должен быть счастлив, что гоняется в Ф-1.

Ранее появились слухи, что Сайнс может перейти в «Рено», став частью сделки между «Маклареном», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Рено».

«У Карлоса есть контракт с “Ред Булл”, финансировавшим его карьеру. И теперь, когда он достиг зрелости, мы должны отпустить его? “Ред Булл” не занимается развитием пилотов для других команд. Что если что-то случится с одним из пилотов главной команды “Ред Булл”? Именно поэтому у “Ред Булл” две конюшни.

Они инвестировали много денег, и я не принимаю рассуждения пилота о том, как можно перейти в другую команду. Он должен быть рад, что попал в Формулу-1, тем более что у “Торо Россо” хорошая команда», — цитирует Тоста Auto Hebdo.
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