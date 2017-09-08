Тост: Сайнс должен быть счастлив, что вообще гоняется в Ф-1

По мнению Тоста, испанец многим обязан программе «Ред Булл» и должен быть счастлив, что гоняется в Ф-1.



Ранее появились слухи, что Сайнс может перейти в «Рено», став частью сделки между «Маклареном», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Рено».



«У Карлоса есть контракт с “Ред Булл”, финансировавшим его карьеру. И теперь, когда он достиг зрелости, мы должны отпустить его? “Ред Булл” не занимается развитием пилотов для других команд. Что если что-то случится с одним из пилотов главной команды “Ред Булл”? Именно поэтому у “Ред Булл” две конюшни.



Они инвестировали много денег, и я не принимаю рассуждения пилота о том, как можно перейти в другую команду. Он должен быть рад, что попал в Формулу-1, тем более что у “Торо Россо” хорошая команда», — цитирует Тоста Auto Hebdo.