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https://sport.mail.ru/news/formula1/30937839/
8 сентября 2017, 10:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Мерседесе» готовы к потенциальным сложностям в Сингапуре

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф реалистично оценивает шансы команды на успех в Сингапуре — на трассе, которая на бумаге не слишком подходит машине немецкой конюшне.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> реалистично оценивает шансы команды на успех в Сингапуре — на трассе которая на бумаге не слишком подходит машине немецкой конюшне. Увеличить
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«Сингапур в прошлом был для нас не лучшей трассой, и мы были очень рады одержать там победу в прошлом году, потому что в 2015-м нам было очень тяжело на этом треке. Я всё ещё убеждён, что есть определённые характеристики трасс, которые подходят нашей машине, и те, которые не подходят. И вы можете видеть в этом году, что медленные извилистые трассы подходят “Ред Булл” и “Феррари”. И я не думаю, что этот шаблон можно сломать», — цитирует Вольфа Motorsport.
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