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https://sport.mail.ru/news/formula1/30935754/
8 сентября 2017, 8:56 | Авто/мото: Формула-1 | Газета.Ру

Глава «Феррари» рассказал о причинах продления контракта с Райкконеном

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене рассказал о том, почему итальянская команда приняла решение продлить контракт с пилотом Кими Райкконеном, передает RT.

Руководитель <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Маурицио</span> Арривабене рассказал о том почему итальянская команда приняла решение продлить контракт с пилотом <span class=error>Кими</span> Райкконеном передает RT. Увеличить
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«Я думаю, что причина вполне ясна. Они с Феттелем провели вместе последние три года. У них хорошее сотрудничество. Они отлично чувствуют себя в одной команде и передают этот дух всем в «Феррари». Я думаю, не было никаких причин, по которым мы не должны были продлевать с ним контракт.

Кими демонстрировал свои навыки в этом сезоне в Монако и Венгрии. Я буду рад, если он сумеет выиграть гонку. Уже три года он очень тяжело работает. Его победа — моя мечта, и если бы он смог ее завоевать, я был бы счастлив, — цитирует Арривабене ESPN.
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