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https://sport.mail.ru/news/formula1/30922155/
6 сентября 2017, 23:56 | Авто/мото: Формула-1 | Газета.Ру

«Заубер» готов представить в 2018 году абсолютно новый болид

Глава команды «Заубер», которая выступает в «Формуле-1», Фредерик Вассер заявил, что в 2018 году у пилотов коллектива будут совершенно новые болиды, сообщает Motorsport.

Глава команды <span class=error>Заубер</span> которая выступает в Формуле-1 <span class=error>Фредерик</span> <span class=error>Вассер</span> заявил что в 2018 году у пилотов коллектива будут совершенно новые болиды сообщает Motorsport. Увеличить
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«Будет совершенно новая машина, и, думаю, мы делаем достойную работу. Мы все еще на стадии обсуждения нашего уровня сотрудничества, но не думаю, что мы у них позаимствуем более 20% разработок. Наш текущий болид — это 2016 год, и нести его с собой в 2018-й было бы не совсем правильно. Мы должны начать с чистого листа.

В целом машина будет выглядеть совершенно иначе. Сложно говорить о каких-либо целях, многое будет зависеть и от команды. Регламент в следующем году не претерпит особых изменений, а наши конкуренты находятся в лучшем положении, чем мы, потому ожидать быстрых изменений и борьбы в середине пелотона сложно.

Для меня главным вызовом будет обеспечение роста компании и количества сотрудников. Я хочу вернуться в борьбу, — сказал Вассер.
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