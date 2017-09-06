«Заубер» готов представить в 2018 году абсолютно новый болид

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«Будет совершенно новая машина, и, думаю, мы делаем достойную работу. Мы все еще на стадии обсуждения нашего уровня сотрудничества, но не думаю, что мы у них позаимствуем более 20% разработок. Наш текущий болид — это 2016 год, и нести его с собой в 2018-й было бы не совсем правильно. Мы должны начать с чистого листа.

В целом машина будет выглядеть совершенно иначе. Сложно говорить о каких-либо целях, многое будет зависеть и от команды. Регламент в следующем году не претерпит особых изменений, а наши конкуренты находятся в лучшем положении, чем мы, потому ожидать быстрых изменений и борьбы в середине пелотона сложно.

Для меня главным вызовом будет обеспечение роста компании и количества сотрудников. Я хочу вернуться в борьбу, — сказал Вассер.