«Заубер» готов представить в 2018 году абсолютно новый болид
Глава команды «Заубер», которая выступает в «Формуле-1», Фредерик Вассер заявил, что в 2018 году у пилотов коллектива будут совершенно новые болиды, сообщает Motorsport.
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«Будет совершенно новая машина, и, думаю, мы делаем достойную работу. Мы все еще на стадии обсуждения нашего уровня сотрудничества, но не думаю, что мы у них позаимствуем более 20% разработок. Наш текущий болид — это 2016 год, и нести его с собой в 2018-й было бы не совсем правильно. Мы должны начать с чистого листа.
В целом машина будет выглядеть совершенно иначе. Сложно говорить о
Для меня главным вызовом будет обеспечение роста компании и количества сотрудников. Я хочу вернуться в борьбу, — сказал Вассер.
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