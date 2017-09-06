Вильнёв: В этом году Квят не заслуживает места в «Торо Россо»

«Квят неплохо начал в Формуле-1, но затем перед ним словно возникла стена. Не знаю, что произошло, когда он стал пилотом «Ред Булл». С точки зрения психологии, всё пошло очень плохо.

В целом, у него было две-три неплохие гонки, но он очень сильно рисковал. Он словно бросал игральные кости, и ему выпало две шестёрки, но такое везение не может продолжаться всегда. В конечном итоге, он не прижился в «Ред Булл», и понижение стало для него пощёчиной, после которой он так и не оправился. Он всё еще уступает в результатах Сайнсу, но, мало того, он не делает ничего, кроме глупостей.

Он получает штрафы, после чего говорит: «Посмотрим, что будет завтра», но продолжает делать то же самое. Это как ребёнок в школе, который получает наказание за один и тот же проступок. Все штрафы, которые он получил, — глупые, но заслуженные. Пилот становится лучше, когда может покритиковать себя. Квят же выходит из болида и говорит, что он не делал ничего плохого. Как же он собирается прогрессировать? Он не растёт, он на том же уровне, что и в первой гонке за «Торо Россо». Он никогда не задаёт вопросов о себе и не хочет меняться.