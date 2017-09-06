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6 сентября 2017, 21:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вильнёв: В этом году Квят не заслуживает места в «Торо Россо»

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв подверг резкой критике пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Карлоса Сайнса. По словам канадца, он не удивится, если россиянин и испанец вскоре лишатся места в Ф-1.

Чемпион Формулы-1 Жак <span class=error>Вильнёв</span> подверг резкой критике пилотов <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниила <span class=error>Квята</span> и <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Сайнса</span>. Увеличить
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«Квят неплохо начал в Формуле-1, но затем перед ним словно возникла стена. Не знаю, что произошло, когда он стал пилотом «Ред Булл». С точки зрения психологии, всё пошло очень плохо.

В целом, у него было две-три неплохие гонки, но он очень сильно рисковал. Он словно бросал игральные кости, и ему выпало две шестёрки, но такое везение не может продолжаться всегда. В конечном итоге, он не прижился в «Ред Булл», и понижение стало для него пощёчиной, после которой он так и не оправился. Он всё еще уступает в результатах Сайнсу, но, мало того, он не делает ничего, кроме глупостей.

Он получает штрафы, после чего говорит: «Посмотрим, что будет завтра», но продолжает делать то же самое. Это как ребёнок в школе, который получает наказание за один и тот же проступок. Все штрафы, которые он получил, — глупые, но заслуженные. Пилот становится лучше, когда может покритиковать себя. Квят же выходит из болида и говорит, что он не делал ничего плохого. Как же он собирается прогрессировать? Он не растёт, он на том же уровне, что и в первой гонке за «Торо Россо». Он никогда не задаёт вопросов о себе и не хочет меняться.

Это же можно сказать и о Сайнсе. Он тот же пилот, которым был несколько лет назад. К тому же он постоянно жалуется на работу машины. Не удивлюсь, если эти двое скоро завершат выступления в Формуле-1. Гасли может занять одно из мест в «Торо Россо». Есть вероятность, что «Ред Булл» необходим пилот из России. Но очевидно, что в этом году Квят не заслужил своего места. Его держат из-за национальности, политики и медийности. Есть что-то, что защищает и Сайнса, и Квята, но в Формулу-1 стучится ещё один россиянин — Артём Маркелов, и в нём есть реальная опасность для Квята, — приводит слова Вильнёва F1nal-lap.
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