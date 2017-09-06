Вильнёв: В этом году Квят не заслуживает места в «Торо Россо»
Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв подверг резкой критике пилотов «Торо Россо» Даниила Квята и Карлоса Сайнса. По словам канадца, он не удивится, если россиянин и испанец вскоре лишатся места в Ф-1.
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Видимо, что-то случилось...
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«Квят неплохо начал в Формуле-1, но затем перед ним словно возникла стена. Не знаю, что произошло, когда он стал пилотом «Ред Булл». С точки зрения психологии, всё пошло очень плохо.
В целом, у него было
Он получает штрафы, после чего говорит: «Посмотрим, что будет завтра», но продолжает делать то же самое. Это как ребёнок в школе, который получает наказание за один и тот же проступок. Все штрафы, которые он получил, — глупые, но заслуженные. Пилот становится лучше, когда может покритиковать себя. Квят же выходит из болида и говорит, что он не делал ничего плохого. Как же он собирается прогрессировать? Он не растёт, он на том же уровне, что и в первой гонке за «Торо Россо». Он никогда не задаёт вопросов о себе и не хочет меняться.
Это же можно сказать и о Сайнсе. Он тот же пилот, которым был несколько лет назад. К тому же он постоянно жалуется на работу машины. Не удивлюсь, если эти двое скоро завершат выступления в Формуле-1. Гасли может занять одно из мест в «Торо Россо». Есть вероятность, что «Ред Булл» необходим пилот из России. Но очевидно, что в этом году Квят не заслужил своего места. Его держат
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