Тодт: Нет серьёзных предложений о приходе новых команд в Ф-1
Президент ФИА Жан Тодт сказал, что на данный момент нет никаких предложений от заинтересованных в приведении в Формулу-1 новых команд сторон, которые можно было бы считать
чем-то серьёзным.
Ранее сообщалось, что некие китайские инвесторы заинтересовались возможностью выставления своей команды в Ф-1. Кроме того, в этом году Зоран Стефанович, который несколько лет назад хотел привести в Ф-1 команду Stefan GP, вновь проявил интерес к «Королевским автогонкам».
«Нет ничего, что я мог бы обозначить как серьёзное предложение. Когда мы увидим, что есть
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