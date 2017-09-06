Тодт: Нет серьёзных предложений о приходе новых команд в Ф-1

Ранее сообщалось, что некие китайские инвесторы заинтересовались возможностью выставления своей команды в Ф-1. Кроме того, в этом году Зоран Стефанович, который несколько лет назад хотел привести в Ф-1 команду Stefan GP, вновь проявил интерес к «Королевским автогонкам».



«Нет ничего, что я мог бы обозначить как серьёзное предложение. Когда мы увидим, что есть какое-то серьёзное предложение, то откроем тендер, как сделали это, когда пришёл “Хаас” в Формулу-1. Тогда мы поняли, что есть какой-то серьёзный интерес, поэтому провели тендер», — цитирует Тодта Autosport.