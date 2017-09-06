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6 сентября 2017, 15:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тодт: Нет серьёзных предложений о приходе новых команд в Ф-1

Президент ФИА Жан Тодт сказал, что на данный момент нет никаких предложений от заинтересованных в приведении в Формулу-1 новых команд сторон, которые можно было бы считать чем-то серьёзным.

Ранее сообщалось, что некие китайские инвесторы заинтересовались возможностью выставления своей команды в Ф-1. Кроме того, в этом году Зоран Стефанович, который несколько лет назад хотел привести в Ф-1 команду Stefan GP, вновь проявил интерес к «Королевским автогонкам».

«Нет ничего, что я мог бы обозначить как серьёзное предложение. Когда мы увидим, что есть какое-то серьёзное предложение, то откроем тендер, как сделали это, когда пришёл “Хаас” в Формулу-1. Тогда мы поняли, что есть какой-то серьёзный интерес, поэтому провели тендер», — цитирует Тодта Autosport.
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