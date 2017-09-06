Глава «Ред Булл» Хорнер выступил за увеличение лимита модификации двигателей «Ф-1»
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер после Гран-при Италии выступил за увеличении лимита на изменения в двигателях болидов «Формулы-1» с четырех до пяти в сезоне-2018, сообщает autosport.com.
Гонка
Правила о допустимом лимите изменений в двигателях были приняты в 2014 году. В сезоне-2018 число изменений должно сократиться до трех. Ранее Хорнер выступал за сохранение нынешнего допустимого лимита в следующем сезоне, но руководство «Формулы-1» не поддержало его позицию. Теперь же функционер готов настаивать на увеличении лимита изменений моторов до пяти.
«Меня беспокоит то, что в следующем году мы будет иметь всего три изменения в двигателях на такое большое количество гонок. Для меня этот вопрос станет главным на ближайшем заседании стратегической группы “Формулы-1”. Возможно, нам нужно вернуться к справедливому балансу, возможно, пять двигателей — это правильное число», — сказал Хорнер.
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