Хэмилтон проведёт тесты шин на 2018 год на трассе «Поль Рикар»

Испытания состоятся 7 сентября на французской трассе «Поль Рикар». Отметим, что прежде Хэмилтон избегал тестирования прототипов новых шин на машинах двухлетней давности, имитирующих уровень прижимной силы современных машин, поскольку считал это «пустой тратой времени». Однако, видимо, он изменил своё мнение после того, как в этом году гонщик «Феррари» Себастьян Феттель продемонстрировал лучшую работу с резиной с начала сезона.



«Я проведу тесты на этой неделе, что очень редко для меня, потому что я не тестер. Я с нетерпением жду этого. Я сам это предложил», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.