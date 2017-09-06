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6 сентября 2017, 13:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон проведёт тесты шин на 2018 год на трассе «Поль Рикар»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон проведёт тесты шин «Пирелли» на 2018 год.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон проведёт тесты шин <span class=error>Пирелли</span> на 2018 год. Увеличить
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Испытания состоятся 7 сентября на французской трассе «Поль Рикар». Отметим, что прежде Хэмилтон избегал тестирования прототипов новых шин на машинах двухлетней давности, имитирующих уровень прижимной силы современных машин, поскольку считал это «пустой тратой времени». Однако, видимо, он изменил своё мнение после того, как в этом году гонщик «Феррари» Себастьян Феттель продемонстрировал лучшую работу с резиной с начала сезона.

«Я проведу тесты на этой неделе, что очень редко для меня, потому что я не тестер. Я с нетерпением жду этого. Я сам это предложил», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
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