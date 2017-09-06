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6 сентября 2017, 13:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко: Не удивлюсь, если Сайнс покинет «Торо Россо»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что не удивится, если Карлос Сайнс-младший покинет «Торо Россо», несмотря на действующий контракт.

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Ранее появились слухи о том, что испанец может перейти в «Рено», став частью сделки между «Маклареном», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Рено».

«В Формуле-1 тяжело говорить о стопроцентной преданности. Я не удивлюсь, если увижу его в другой команде, потому что знаю, что такое контракт. Однако только мы можем сделать это возможным», — рассказал Марко в интервью Canal F1 Latin America.
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