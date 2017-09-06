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6 сентября 2017, 12:33 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Льюис Хэмилтон: Буду атаковать в режиме «зверя» до конца сезона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вышедший в лидеры личного зачета после победы в Монце, намерен продолжать атаковать на пределе до конца сезона.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон вышедший в лидеры личного зачета после победы в <span class=error>Монце</span> намерен продолжать атаковать на пределе до конца сезона. Увеличить
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«Борьба продолжается. Феттель на протяжении довольно долгого времени возглавлял личный зачет. Со всеми взлетами и падениями теперь приятно находиться впереди. У него было довольно комфортное преимущество на протяжении большей части сезона. Думаю, порой оно достигало 20 очков. Теперь я впереди на три очка и очень доволен. План на следующие гонки — попытаться увеличить это преимущество. Атаковать на полную — это, определенно, мой план. Отдать абсолютно все, что у нас есть. Будет по-прежнему очень близкая борьба. Но да, я буду в режиме “зверя” до самого конца, абсолютно так», — цитирует Хэмилтона F1i.
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