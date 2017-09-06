Льюис Хэмилтон: Буду атаковать в режиме «зверя» до конца сезона

«Борьба продолжается. Феттель на протяжении довольно долгого времени возглавлял личный зачет. Со всеми взлетами и падениями теперь приятно находиться впереди. У него было довольно комфортное преимущество на протяжении большей части сезона. Думаю, порой оно достигало 20 очков. Теперь я впереди на три очка и очень доволен. План на следующие гонки — попытаться увеличить это преимущество. Атаковать на полную — это, определенно, мой план. Отдать абсолютно все, что у нас есть. Будет по-прежнему очень близкая борьба. Но да, я буду в режиме “зверя” до самого конца, абсолютно так», — цитирует Хэмилтона F1i.