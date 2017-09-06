Хорнер: Ф-1 должна отказаться от последующего уменьшения лимита на моторы

«Я думаю, что этот двигатель не сделал ничего позитивного для Формулы-1 с момента его появления. Меня беспокоит то, что в следующем году у нас будет лимит в три мотора на сезон при большем количестве гонок. По моему мнению, этот вопрос должен стоять на первом месте на повестке дня на следующем заседании стратегической группы. Я попытался было изменить это на более ранней встрече в текущем году, однако не получил поддержки.



Я хотел бы надеяться на то, что теперь результат будет другим, когда команды видят во второй части сезона массовые штрафы за перерасход двигателей», — цитирует Хорнера Autosport.