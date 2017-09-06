Кубица может вернуться в Ф-1 в составе «Уильямса»
Польский гонщик Роберт Кубица может вернуться в Формулу-1 в качестве пилота «Уильямса».
Как утверждает итальянская редакция Motorsport, команда «Рено», с которой связывали возможное возвращение поляка в Ф-1, если и решит заменить Джолиона Палмера, то, вероятнее всего, поменяет его на Карлоса
Однако это не означает, что надежды Кубицы на возвращение будут разрушены. Выступающий за «Уильямс» Масса вполне может покинуть Формулу-1, тем более что ранее он не исключил возможности своего перехода в
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