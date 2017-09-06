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https://sport.mail.ru/news/formula1/30914028/
6 сентября 2017, 11:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кубица может вернуться в Ф-1 в составе «Уильямса»

Польский гонщик Роберт Кубица может вернуться в Формулу-1 в качестве пилота «Уильямса».

Как утверждает итальянская редакция Motorsport, команда «Рено», с которой связывали возможное возвращение поляка в Ф-1, если и решит заменить Джолиона Палмера, то, вероятнее всего, поменяет его на Карлоса Сайнса-младшего, ныне выступающего в «Торо Россо».

Однако это не означает, что надежды Кубицы на возвращение будут разрушены. Выступающий за «Уильямс» Масса вполне может покинуть Формулу-1, тем более что ранее он не исключил возможности своего перехода в Формулу-Е. «Уильямсу» же в таком случае понадобится гонщик не моложе 25 лет, в соответствии с требованиями титульного спонсора, компании Martini. В случае ухода Массы наиболее вероятными кандидатами на его замену считаются Паскаль Верляйн, Серхио Перес и Роберт Кубица.
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