Кубица может вернуться в Ф-1 в составе «Уильямса»

Как утверждает итальянская редакция Motorsport, команда «Рено», с которой связывали возможное возвращение поляка в Ф-1, если и решит заменить Джолиона Палмера, то, вероятнее всего, поменяет его на Карлоса Сайнса-младшего, ныне выступающего в «Торо Россо».



Однако это не означает, что надежды Кубицы на возвращение будут разрушены. Выступающий за «Уильямс» Масса вполне может покинуть Формулу-1, тем более что ранее он не исключил возможности своего перехода в Формулу-Е. «Уильямсу» же в таком случае понадобится гонщик не моложе 25 лет, в соответствии с требованиями титульного спонсора, компании Martini. В случае ухода Массы наиболее вероятными кандидатами на его замену считаются Паскаль Верляйн, Серхио Перес и Роберт Кубица.