Клэр Уильямс: Борьба Стролла и Массы на последнем круге немного напугала нас

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«Мы, безусловно, позволяем им соревноваться. Что касается их борьбы, то скорее Масса пытался помешать Пересу обогнать себя, чем ставил задачу обойти Стролла. Это был немного пугающий последний круг, но мы полностью доверяем Фелипе. Он опытный пилот и знает как вести себя с напарником по команде.

Как бы то ни было, я рада, что они завершили этап на седьмом и восьмом месте. Это была хороша гонка для обеих машин. Завоевать очки всегда очень важно, — приводит слова Уильямс Autosport.