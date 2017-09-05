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5 сентября 2017, 14:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Порше» всерьёз изучает возможность участия в Формуле-1 с 2021 года

«Порше» рассматривает возвращение в Формулу-1 в качестве поставщика силовых установок с 2021 года.

<span class=error>Порше</span> рассматривает возвращение в Формулу-1 в качестве поставщика силовых установок с 2021 года. Увеличить
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Член финансового совета директоров компании Лутц Мешке провёл встречу сРоссом Брауном в Италии, обсудив возможное сотрудничество.

«Формула-1 может быть верным направлением. Как вы знаете, Формула-E очень важна для нас, но и Формула-1 всегда очень интересная тема для обсуждений. К тому же у нас есть очень неплохая дискуссия относительно новых двигателей», — приводит слова Мешке Autosport.

Ранее стало известно, что со следующего сезона «Порше» покинет серию LMP1 и будет готовить команду в Формуле-E.
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