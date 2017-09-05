«Порше» всерьёз изучает возможность участия в Формуле-1 с 2021 года
«Порше» рассматривает возвращение в Формулу-1 в качестве поставщика силовых установок с 2021 года.
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Член финансового совета директоров компании Лутц Мешке провёл встречу сРоссом Брауном в Италии, обсудив возможное сотрудничество.
«Формула-1 может быть верным направлением. Как вы знаете,
Ранее стало известно, что со следующего сезона «Порше» покинет серию LMP1 и будет готовить команду в
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