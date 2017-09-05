«Порше» всерьёз изучает возможность участия в Формуле-1 с 2021 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Член финансового совета директоров компании Лутц Мешке провёл встречу сРоссом Брауном в Италии, обсудив возможное сотрудничество.

«Формула-1 может быть верным направлением. Как вы знаете, Формула-E очень важна для нас, но и Формула-1 всегда очень интересная тема для обсуждений. К тому же у нас есть очень неплохая дискуссия относительно новых двигателей», — приводит слова Мешке Autosport.