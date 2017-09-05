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https://sport.mail.ru/news/formula1/30902446/
5 сентября 2017, 13:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на Гран-при Сингапура

Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на Гран-при Сингапура, который пройдёт с 15 по 17 сентября.

Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура который пройдёт с 15 по 17 сентября. Увеличить
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Лидер чемпионата, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на четырнадцатом этапе чемпионата получит 9 комплектов «ультрасофта», 2 комплекта «суперсофта» и 2 комплекта «софта».

Его партнёр по команде, Валттери Боттас, получит 9 комплектов «ультрасофта», 3 «суперсофта» и 1 «софт». Пилот «Феррари» Себастьян Феттель также отдал приоритет «ультрасофту», выбрав 10 его комплектов, взяв ещё 2 «софта» и 1 «ультрасофт».

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс сделали одинаковый выбор на Гран-при Сингапура — 9 комплектов «ультрасофта», 3 «суперсофта» и 1 «софт».
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