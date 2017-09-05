Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на Гран-при Сингапура

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Лидер чемпионата, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на четырнадцатом этапе чемпионата получит 9 комплектов «ультрасофта», 2 комплекта «суперсофта» и 2 комплекта «софта».

Его партнёр по команде, Валттери Боттас, получит 9 комплектов «ультрасофта», 3 «суперсофта» и 1 «софт». Пилот «Феррари» Себастьян Феттель также отдал приоритет «ультрасофту», выбрав 10 его комплектов, взяв ещё 2 «софта» и 1 «ультрасофт».