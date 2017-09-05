Алонсо: Хочу быть преданным «Макларену»

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Вместе с тем во многом его решение будет зависеть и от того, какую силовую установку в 2018 году будет использовать «Макларен».

«Мы в сложной ситуации, потому что на протяжении трёх лет остаёмся очень неконкурентоспособными. Думаю, что для такой команды, как «Макларен», такой срок — предел. Полагаю, со следующего сезона всё изменится. Не знаю, что произойдёт, но я очень оптимистичен. У нас есть лишь один вариант — поменять силовую установку.

Прежде чем принять решение для себя, я буду ждать решения команды. Но я хочу быть преданным «Макларену», так как вместе мы прошли через сложные времена. Я дам шанс команде, потому что мы преодолели много сложностей. Я чувствую себя частью «Макларена». Ожидаю, что окончательное решение команды будет принято на этой неделе, — цитирует испанца Sports Mole со ссылкой на Antena 3.