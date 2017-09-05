Хэмилтон хочет, чтобы «Ред Булл» включился в борьбу «Феррари» и «Мерседеса»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что ему хотелось бы видеть в чемпионате борьбу не только между «Феррари» и «Мерседесом».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам британца, гонщики «Ред Булл» также заслуживают того, чтобы сражаться за титул.
«Я хочу признать, что оба пилота “Ред Булл” делают фантастическую работу, что демонстрирует их способности. Возможно, на данный момент у них нет нужного болида, но надеюсь, что в будущем он появится. Потому что мы должны видеть этих ребят сражающимися за титул. Они должны вступить в борьбу с нами и с “Феррари”. Так что скрестите пальцы, они определённо показали свои способности», — цитирует Хэмилтона Crash.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter