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5 сентября 2017, 11:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер считает, что столкновение с Массой в Италии стоило Ферстаппену подиума

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот команды Макс Ферстаппен определённо имел шансы на то, чтобы сразиться за подиум на Гран-при Италии.

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«Макс сражался с Фелипе очень жёстко. У них случился контакт, и ему не очень повезло, в результате он получил прокол. Это уничтожило его гонку. Конечно, это сложно, ведь у каждого пилота есть инстинкт, чтобы прогрессировать настолько, насколько это кажется возможным.

У Макса был хороший старт, и если бы он избежал ситуации с Массой, он бы определённо попал на подиум. Всё случившееся — гоночный инцидент, случился контакт, и всё стало только хуже. В целом же стартовать на тринадцатой гонке сезона с тринадцатого места на болиде RB13 не очень хорошо. Конечно, если вы верите в такие вещи, — цитирует Хорнера Racer.
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