Хэмилтон: «Мерседес» работает лучше, чем когда-либо

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«Основная цель — быть уверенным в том, что мы сможем делать наилучшую работу каждый уик-энд. Я доволен скоростью, мои инженеры делают исключительную работу. Мы работаем лучше, чем когда-либо, и это начинает отражаться на наших результатах.

Этап в Монце получился отличным. В минувшие две недели мы показали, что наша команда — сильный коллектив. В Италию приехали боссы «Даймлера» и «Петронас», которые сильно вовлечены во все процессы. Лично меня это вдохновляет, так как их вовлечённость придаёт уверенность, что всё это продлится долгие годы.

Что касается следующего этапа, то я сделаю всё возможное, чтобы быть уверенным, что мы приедем в Сингапур подготовленными наилучшим образом. Мы понятия не имеем, как всё сложится, пока не увидим картину там. Зачастую «Феррари» чувствует себя на этой трассе лучше, но думаю, мы сможем дать им хорошую гонку, машина постоянно прогрессирует, — приводит слова британца официальный сайт Формулы-1.