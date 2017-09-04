На трибунах трассы в Монце в минувшие выходные собрались рекордные для Гран-при Италии Формулы-1 90 с лишним тысяч зрителей. Фанаты пришли поболеть за «Феррари», которая в этот уик-энд праздновала 70-летний юбилей с момента выпуска первого автомобиля с гарцующим жеребцом на борту. Все знали, что «Скудерии» на скоростной домашней трассе будет непросто, но мало кто ожидал с какой лёгкостью «Мерседес» завоюет победный дубль.

Об этом и других событиях Гран-при Италии — в обзоре зарубежной прессы.

«Льюис преподал урок»

«Этот день должен быть для Льюиса определяющим. Здесь, в Монце, в “Храме скорости”, оккупированном десятками тысяч фанатов “Феррари”, он победил с подавляющим преимуществом и вышел в лидеры чемпионата. Хэмилтон добился своей цели и стёр улыбку с лица Феттеля, который не смог подняться выше третьего места, — восхищается победой британца Оливер Браун из The DailyTelegraph. — После отпуска на Кубе и Барбадосе, а также времени, проведённого с матерью и сестрой, Льюис вернулся на трассы словно помолодевшим. Его лучшие качества проявляются, когда он спокоен, а звёзды складываются в его пользу».

«На подиуме, став новым лидером чемпионата, Хэмилтон сказал, что только рад сыграть на Гран-при Италии злодея. Во время церемонии награждения итальянские тифози освистали Льюиса, но лишь потому что вынуждены были в отчаянии наблюдать, как “Феррари” проигрывает домашнюю гонку в уик-энд празднования 70-летия марки, — отмечает обозреватель The Guardian Жиль Ричардс. — Зрители пришли увидеть победу “Скудерию” и таким образом выразили своё отношение, но Хэмилтон дал понять, что его всё это мало заботит».

«Трудно поверить, что этапы в Бельгии и Италии разделила всего неделя — настолько разной в этих гонках была динамика в борьбе “Мерседеса” и “Феррари”, — пишет на страницах портала Motorsport Адам Купер. — В Спа Феттель вплоть до финиша преследовал Хэмилтона, который позже заявил, что машина немца лучше. Семь дней спустя “Мерседес” для “Скудерии” был просто недостижим. В этой гонке было гораздо больше общего с тремя предыдущими сезонами, чем у любого другого этапа сезона. “Феррари” в самый важный для себя уик-энд была беспомощна, а тот факт, что стартовавший лишь 16-м Риккардо пробился на четвёртое место, легко обогнав одну красную машину и едва не оставив позади вторую, лишь усугубляет поражение итальянцев».

Эксперты отмечают, что трассы, которые не подходят «Феррари», закончились, а в Сингапуре «Мерседес» наверняка окажется в роли догоняющих, но некоторые считают, что главным претендентом на чемпионство теперь является Льюис. «В четырёх последних гонках Хэмилтон одержал три победы, и теперь, за семь этапов до финиша, нужно быть очень смелым, чтобы ставить против него в борьбе за титул», — утверждает Фил Данкан на страницах The Daily Mail.

«Я в шоке, но это первый раз в этом сезоне, когда гонщик одержал две победы подряд, — отмечает авторитетный эксперт Джеймс Аллен. — Это была словно победа “Мерседеса” на поле “Феррари”. Но чтобы стать чемпионами, “Серебряным стрелам” нужны ещё победы. Боттас теперь будет играть роль второй скрипки и при любом удобном случае попытается сдержать Феттеля, если тот будет бороться за второе место. Вопрос лишь в том, достаточно ли быстр Райкконен, чтобы на более подходящих “Феррари” трассах сдерживать Хэмилтона. В борьбе за титул это может сыграть решающую роль».

Уверенную победу Хэмилтона признают и в Италии. Так, президент «Феррари» Серджио Маркьонне заявил, что его команда «облажалась». «Льюис преподал всем урок — как на трассе, так и вне её, элегантно ответив на освистывания (несправедливые), — пишет Даниэле Спаричи, журналист итальянской Corriere della Sera. — Феттель потерял суперсилу, но не сбился с пути. Он финишировал третьим, очень далеко от лидеров, но до минимума сократил потери в чёрный для “Феррари” уик-энд».

«Важнейшее решение в истории»

Для «Макларена» гонка в Италии завершилась двойным сходом, однако минувший уик-энд, возможно, станет в истории команды судьбоносным. В Монце прошли встречи между руководством команды и главами «Рено», на которых обсуждались возможные поставки в Уокинг французских моторов. Содержание этих встреч широкой публике неизвестно, но СМИ сообщают, что разрыв «Макларена» и «Хонды» — дело решённое.

«Наши источники сообщают, что официальный анонс разрыва может состояться уже на этой неделе. Пока неясно, станет ли известно о том, кто заменит японцев, но люди, знакомые с ситуацией, передают, что Алонсо «почти наверняка» останется в «Макларене» на следующий сезон, — передаёт корреспондент Sky Sports Пит Гилл. — «Рено» заявляет, что не готова поставлять моторы более чем трём клиентам. Эту проблему может решить переход «Торо Россо» к «Хонде», что также гарантирует, что японцы останутся в Формуле-1 на следующий сезон. Однако первоначально ожидалось, что о сделке «Торо Россо» и «Хонды» будет объявлено вечером в день Гран-при Италии. Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в одном из интервью заявил, что команда находится на пороге «важнейшего решения в истории».

«Что касается Фернандо Алонсо, то по ходу летнего перерыва он стал менее решителен в желании покинуть “Макларен”, — продолжает журналист. — Зак Браун также отметил, что переговоры с испанцем идут хорошо, а сам он рассчитывает, что Алонсо останется в Уокинге».

Предполагается, что «Макларен» со следующего года перейдёт на двигатели «Рено», в то время как от французских моторов в пользу силовых установок «Хонды» откажется «Торо Россо». Это позволит концерну «Ред Булл» оценить прогресс «Хонды» и их дальнейшие перспективы, но одним из предметов торга остаётся Карлос Сайнс, которого французская команда хочет заполучить уже очень давно. Если всё пойдёт именно так, то Алонсо останется в команде и в следующем году поедет на автомобиле «Макларен-Рено».

«А представьте, если с помощью Марио Иллиена “Хонда” добьётся в следующем году прогресса? — задаётся вопросом Джеймс Аллен. — Представьте, какие лица будут в “Макларене”, если “Ред Булл” в 2019 и 2020 годах будет бороться за титул с японскими силовыми установками. Это стало бы прекрасным примером того, как Фернандо Алонсо уже долгие годы не может оказаться в правильном месте в подходящее время».

«С лучшей подготовкой задержек можно было избежать»

Квалификация Гран-при Италии в этот раз продолжалась почти четыре часа, два с половиной из которых судьи ждали ослабления дождя, а десятки тысяч зрителей в неведении ждали решения на трибунах. Дожди, которые синоптики предсказывали ещё неделю назад, казалось, застали Формулу-1 врасплох. Издание GPUpdate пишет, что чемпионат такого уровня должен научиться избегать подобных ситуаций.

«Два с половиной часа фанаты мокли на трибунах в ожидании субботней квалификации, пока судьи раз за разом переносили старт. Если над трассой идёт действительно сильный дождь, тут уже ничего не поделаешь. Иногда отменяются и футбольные матчи, теннисные игры останавливают при первых признаках дождя. Но из минувшего уик-энда следует извлечь урок: необходимо убедиться, что все трассы чемпионата соответствуют определённым стандартам, — пишет Майк Сеймур. — Так, Фернандо Алонсо заявил, что новый асфальт в зоне пит-лейна и на главной прямой непригоден для «Больших призов». Испанец тогда сказал, что в целом трасса в порядке, но стартовая прямая слишком скользкая — и это единственная проблема.

Также возникает масса вопросов к управлению гонки. Почему трактор с оборудованием для высушивания асфальта вышел только через два часа? Дождь шёл без остановки и своевременное высушивание стоячей воды на трассе облегчило бы процедуру рестарта. С более тщательными проверками, лучшей подготовкой и чётко определёнными процедурами большинство задержек в этот уик-энд можно было бы избежать.

В паддоке также обсуждались и штрафы, согласно которым девять пилотов должны были потерять позиции на стартовой решётке. В итоге лишь три гонщика стартовали с тех позиций, на которых квалифицировались, а, например, Карлос Сайнс, оштрафованный десятью позициями, начинал гонку с 14-го места, хотя в субботу занял 15-ю позицию.

«Девять гонщиков получили штрафы на стартовой решётке — и это сигнал к тому, что с системой штрафов что-то не так, — пишет Мишель Фостер из онлайн-издания Planet F1. — Все мы помним, что эти штрафы ввели, чтобы большие мальчики не могли злоупотреблять своим финансовым преимуществом. И мы поддерживаем эти ограничения, но не такие наказания. И даже президент ФИА Жан Тодт считает, что всё это чушь. “Если мы найдём решение лучше, то выберем его”, — сказал он в Монце».

«Вот вам решение от Planet F1: очки! Снимайте очки с команды в Кубке конструкторов, если они используют пятый, девятый или сотый (как в случае с “Макларен-Хондой”) двигатель. Снимайте очки, если трансмиссия не выдержала шесть гонок, — продолжает автор. — Все знают, что если чемпионат мира среди пилотов — это престиж, то Кубок конструкторов — призовые. В таком случае болельщики бы не лишились старта Хэмилтона и Ферстаппена с первого ряда. А ведь именно болельщики платят деньги, чтобы посмотреть гонку с трибун».