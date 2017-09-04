«Чёрный уик-энд для “Феррари”». СМИ — о Гран-при Италии и победе Хэмилтона
Кто теперь фаворит в борьбе за титул, что делать с дождями и как Формуле-1 сохранить среди участников «Хонду»? Отвечают западные СМИ.
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На трибунах трассы в Монце в минувшие выходные собрались рекордные для
Об этом и других событиях
«Льюис преподал урок»
«Этот день должен быть для Льюиса определяющим. Здесь, в Монце, в “Храме скорости”, оккупированном десятками тысяч фанатов “Феррари”, он победил с подавляющим преимуществом и вышел в лидеры чемпионата. Хэмилтон добился своей цели и стёр улыбку с лица Феттеля, который не смог подняться выше третьего места, — восхищается победой британца Оливер Браун из The DailyTelegraph. — После отпуска на Кубе и Барбадосе, а также времени, проведённого с матерью и сестрой, Льюис вернулся на трассы словно помолодевшим. Его лучшие качества проявляются, когда он спокоен, а звёзды складываются в его пользу».
«На подиуме, став новым лидером чемпионата, Хэмилтон сказал, что только рад сыграть на
«Трудно поверить, что этапы в Бельгии и Италии разделила всего неделя — настолько разной в этих гонках была динамика в борьбе “Мерседеса” и “Феррари”, — пишет на страницах портала Motorsport Адам Купер. — В Спа Феттель вплоть до финиша преследовал Хэмилтона, который позже заявил, что машина немца лучше. Семь дней спустя “Мерседес” для “Скудерии” был просто недостижим. В этой гонке было гораздо больше общего с тремя предыдущими сезонами, чем у любого другого этапа сезона. “Феррари” в самый важный для себя
Эксперты отмечают, что трассы, которые не подходят «Феррари», закончились, а в Сингапуре «Мерседес» наверняка окажется в роли догоняющих, но некоторые считают, что главным претендентом на чемпионство теперь является Льюис. «В четырёх последних гонках Хэмилтон одержал три победы, и теперь, за семь этапов до финиша, нужно быть очень смелым, чтобы ставить против него в борьбе за титул», — утверждает Фил Данкан на страницах The Daily Mail.
«Я в шоке, но это первый раз в этом сезоне, когда гонщик одержал две победы подряд, — отмечает авторитетный эксперт Джеймс Аллен. — Это была словно победа “Мерседеса” на поле “Феррари”. Но чтобы стать чемпионами, “Серебряным стрелам” нужны ещё победы. Боттас теперь будет играть роль второй скрипки и при любом удобном случае попытается сдержать Феттеля, если тот будет бороться за второе место. Вопрос лишь в том, достаточно ли быстр Райкконен, чтобы на более подходящих “Феррари” трассах сдерживать Хэмилтона. В борьбе за титул это может сыграть решающую роль».
Уверенную победу Хэмилтона признают и в Италии. Так, президент «Феррари» Серджио Маркьонне заявил, что его команда «облажалась». «Льюис преподал всем урок — как на трассе, так и вне её, элегантно ответив на освистывания (несправедливые), — пишет Даниэле Спаричи, журналист итальянской Corriere della Sera. — Феттель потерял суперсилу, но не сбился с пути. Он финишировал третьим, очень далеко от лидеров, но до минимума сократил потери в чёрный для “Феррари” уик-энд».
«Важнейшее решение в истории»
Для «Макларена» гонка в Италии завершилась двойным сходом, однако минувший
«Наши источники сообщают, что официальный анонс разрыва может состояться уже на этой неделе. Пока неясно, станет ли известно о том, кто заменит японцев, но люди, знакомые с ситуацией, передают, что Алонсо «почти наверняка» останется в «Макларене» на следующий сезон, — передаёт корреспондент Sky Sports Пит Гилл. — «Рено» заявляет, что не готова поставлять моторы более чем трём клиентам. Эту проблему может решить переход «Торо Россо» к «Хонде», что также гарантирует, что японцы останутся в Формуле-1 на следующий сезон. Однако первоначально ожидалось, что о сделке «Торо Россо» и «Хонды» будет объявлено вечером в день
«Что касается Фернандо Алонсо, то по ходу летнего перерыва он стал менее решителен в желании покинуть “Макларен”, — продолжает журналист. — Зак Браун также отметил, что переговоры с испанцем идут хорошо, а сам он рассчитывает, что Алонсо останется в Уокинге».
Предполагается, что «Макларен» со следующего года перейдёт на двигатели «Рено», в то время как от французских моторов в пользу силовых установок «Хонды» откажется «Торо Россо». Это позволит концерну «Ред Булл» оценить прогресс «Хонды» и их дальнейшие перспективы, но одним из предметов торга остаётся Карлос Сайнс, которого французская команда хочет заполучить уже очень давно. Если всё пойдёт именно так, то Алонсо останется в команде и в следующем году поедет на автомобиле «Макларен-Рено».
«А представьте, если с помощью Марио Иллиена “Хонда” добьётся в следующем году прогресса? — задаётся вопросом Джеймс Аллен. — Представьте, какие лица будут в “Макларене”, если “Ред Булл” в 2019 и 2020 годах будет бороться за титул с японскими силовыми установками. Это стало бы прекрасным примером того, как Фернандо Алонсо уже долгие годы не может оказаться в правильном месте в подходящее время».
«С лучшей подготовкой задержек можно было избежать»
Квалификация
«Два с половиной часа фанаты мокли на трибунах в ожидании субботней квалификации, пока судьи раз за разом переносили старт. Если над трассой идёт действительно сильный дождь, тут уже ничего не поделаешь. Иногда отменяются и футбольные матчи, теннисные игры останавливают при первых признаках дождя. Но из минувшего
Также возникает масса вопросов к управлению гонки. Почему трактор с оборудованием для высушивания асфальта вышел только через два часа? Дождь шёл без остановки и своевременное высушивание стоячей воды на трассе облегчило бы процедуру рестарта. С более тщательными проверками, лучшей подготовкой и чётко определёнными процедурами большинство задержек в этот
В паддоке также обсуждались и штрафы, согласно которым девять пилотов должны были потерять позиции на стартовой решётке. В итоге лишь три гонщика стартовали с тех позиций, на которых квалифицировались, а, например, Карлос Сайнс, оштрафованный десятью позициями, начинал гонку с 14-го места, хотя в субботу занял 15-ю позицию.
«Девять гонщиков получили штрафы на стартовой решётке — и это сигнал к тому, что с системой штрафов
«Вот вам решение от Planet F1: очки! Снимайте очки с команды в Кубке конструкторов, если они используют пятый, девятый или сотый (как в случае с “Макларен-Хондой”) двигатель. Снимайте очки, если трансмиссия не выдержала шесть гонок, — продолжает автор. — Все знают, что если чемпионат мира среди пилотов — это престиж, то Кубок конструкторов — призовые. В таком случае болельщики бы не лишились старта Хэмилтона и Ферстаппена с первого ряда. А ведь именно болельщики платят деньги, чтобы посмотреть гонку с трибун».
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