Риккардо блистает, Грожан смешит Марко. Оценки пилотам за Италию

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Даниэль Риккардо — 10

Редкая в нашем рейтинге десятка достаётся гонщику дня. Австралиец был хорош своим прорывом и обгонами, причём подчеркнём: большую часть позиций он отыграл, располагая «софтом» против «суперсофта» соперников. Балл снижать не будем, но напоследок поворчим: в квалификации Дэн опять проиграл Ферстаппену.

Льюис Хэмилтон — 9,5

Безупречное выступление от Льюиса. Когда «Феррари» упала вниз, Хэмилтон по максимуму воспользовался своим шансом и вышел в лидеры общего зачёта. Отметим как всегда сильное выступление британца в дождь в квалификации.

Эстебан Окон — 9,5

Француз продолжает доказывать «Форс Индия», что они не ошиблись с заменой Хюлькенбергу. Отличное выступление в субботу позволило француз мечтать о подиуме, но гонка вернула на грешную землю. Но и в ней был важный момент, а именно стартовый обгон Стролла.

Лэнс Стролл — 9

Канадец прямо молодец. В субботу в дождевой квалификации Лэнс смотрелся очень сильно и был лидером «Уильямса» на фоне не любящего дождь Массы. В воскресенье праздник кончился, но Стролл сохранил хладнокровие. Если бы не ошибка команды на пит-стопе, Лэнс мог обратно отыграть позицию у Окона. Единственная ошибка — блокировка колёс, после которой Лэнс повредил колесо, отстал от Эстебана и еле сдержал напарника.

Себастьян Феттель — 8,5

Противоречивое выступление немца, связанное со странной формой машины. В гонке Феттель был неплох, хотя неважно стартовал, пропустив Райкконена.

Фелипе Масса — 8

На фоне Стролла бразилец не слишком здорово смотрелся в квалификации. В воскресенье дела пошли лучше — можно даже предположить, что если бы Фелипе боролся не с напарником, то был бы смелее в своих атаках за седьмое место.

Серхио Перес — 8

Ситуация похожа на ту, что была у Массы: мексиканец проиграл напарнику в квалификации, не использовав шанс стать звездой дня. Впрочем, потом все равно пришлось бы терять места из-за замены коробки передач. В гонке Перес сумел отыграться, несмотря на небольшие повреждения машины, полученные на старте. Похвалим Чеко за долгий и сильный отрезок на «суперсофте».

Макс Ферстаппен — 8

На гонку Макса повлияли две вещи: огромный штраф за новый мотор и авария с Массой. Однозначно виноватого в инциденте с Фелипе не найти, но, пожалуй, голландец мог не рисковать и опередить бразильца на круг позже. Слегка покритикуем Ферстаппена и за «подрезание» Магнуссена в борьбе за десятое место. А так — скорость была, Макс опять обогнал Риккардо в субботу и сумел пробиться в очки даже после такого отката назад на старте.

Кевин Магнуссен — 8

«Хаас» был в Монце недостаточно силён — и датчанин в принципе реализовал не слишком высокий темп машины. Больше сказать про его уик-энд нечего.

Даниил Квят — 8

Типичный сценарий для «Торо Россо». Когда впереди Сайнс, то это попадание в топ-10, когда Квят — оба пилота вне очковой зоны. Даниил опередил напарника в субботу, но, к сожалению, плохо провёл старт, проиграв сразу три места. Впрочем, итог гонки показывает: слабый первый круг почти ни на что не повлиял, в лучшем случае Даниил стал бы 11-м, а не 12-м. Похвалим россиянина за обгон Хюлькенберга и в целом добротную гонку.

Стоффель Вандорн — 8

Редкая возможность похвалить бельгийца. Вандорн отлично провёл два сегмента квалификации (в третьем «Хонда» вновь подложила свинью) и потом достойно вёл гонку. Чемпион GP2 начинает расправлять крылья? Сингапур ответит.

Валттери Боттас — 7,5

Нет, Валттери, так за титул не побороться. Финн плохо провёл третий сегмент квалификации и именно в этот момент лишился шанса на победу. Пока Боттас справлялся с Оконом и Строллом, Хэмилтон уехал к первому месту. Валттери всё ближе к роли второго пилота в конце сезона.

Нико Хюлькенберг — 7,5

«Рено» в Италии хандрил, так что немцу оставалось опередить Палмера и попробовать зацепиться за очки. Первое получилось, второе — нет. Отчасти тому виной не самая сильная квалификация (Нико не сумел улучшить время в конце второго сегмента). В гонке пожурим Хюлькенберга разве что за пропуск Квята, но «Торо Россо» просто был быстрее на прямых.

Фернандо Алонсо — 7,5

Из-за штрафов и слабой формы «Хонды» не так просто оценивать выступление испанца. Но в этот раз всё же не было ощущения, что он переигрывает Вандорна. Алонсо словно заранее настроился на проходной уик-энд и ждал Сингапура. В оправдание скажем про проблемы с переключением передач вверх.

Карлос Сайнс — 7

После слабой квалификации и штрафа за мотор у испанца по сути не было шанса на высокий результат. За гонку Карлоса особо не критикуем, а вот в квалификации он проиграл напарнику.

Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон — по 7

Выступающие в своей собственной лиге пилоты «Заубера» покрасовались на неплохих позициях после штрафов конкурентов, но затем попали в объективы камер только тогда, когда Верляйн чуть не вынес Эрикссона. Обошлось, а в целом отработали, как могли.

Кими Райкконен — 6,5

«Феррари» была в Монце ужасна, но при этом расстановка сил внутри «Скудерии» не поменялась: Кими проиграл напарнику и в субботу, и в воскресенье. Лучом света стал старт и обгон Боттаса, но затем Райкконен явно уступал в скорости не то что Валттери, но даже Феттелю.

Джолион Палмер — 6

Сохранить бельгийскую форму у британца не вышло. В дождевой квалификации он не пробился во второй сегмент, а в гонке темп «Рено» был слишком слабым, пусть даже сам Джолион продолжал мечтать о высоком результате. Не вышло. Вдобавок ко всему британец получил пять секунд штрафа за обгон Алонсо по обочине, выведший испанца из себя.

Ромен Грожан — 5

Хельмут Марко потроллил Ромена по ходу квалификации, заявив: «А зачем остановили сессию? Грожан часто попадает в аварию, это не повод». Ну, а в гонке Ромен сразу же упёрся антикрылом в «Ред Булл» — дальше можно было не ехать.