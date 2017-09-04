Риккардо блистает, Грожан смешит Марко. Оценки пилотам за Италию
Риккардо затмил Хэмилтона, Грожан сорвал квалификацию, Стролл удивил под дождём.
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Даниэль Риккардо — 10
Редкая в нашем рейтинге десятка достаётся гонщику дня. Австралиец был хорош своим прорывом и обгонами, причём подчеркнём: большую часть позиций он отыграл, располагая «софтом» против «суперсофта» соперников. Балл снижать не будем, но напоследок поворчим: в квалификации Дэн опять проиграл Ферстаппену.
Льюис Хэмилтон — 9,5
Безупречное выступление от Льюиса. Когда «Феррари» упала вниз, Хэмилтон по максимуму воспользовался своим шансом и вышел в лидеры общего зачёта. Отметим как всегда сильное выступление британца в дождь в квалификации.
Эстебан Окон — 9,5
Француз продолжает доказывать «Форс Индия», что они не ошиблись с заменой Хюлькенбергу. Отличное выступление в субботу позволило француз мечтать о подиуме, но гонка вернула на грешную землю. Но и в ней был важный момент, а именно стартовый обгон Стролла.
Лэнс Стролл — 9
Канадец прямо молодец. В субботу в дождевой квалификации Лэнс смотрелся очень сильно и был лидером «Уильямса» на фоне не любящего дождь Массы. В воскресенье праздник кончился, но Стролл сохранил хладнокровие. Если бы не ошибка команды на
Себастьян Феттель — 8,5
Противоречивое выступление немца, связанное со странной формой машины. В гонке Феттель был неплох, хотя неважно стартовал, пропустив Райкконена.
Фелипе Масса — 8
На фоне Стролла бразилец не слишком здорово смотрелся в квалификации. В воскресенье дела пошли лучше — можно даже предположить, что если бы Фелипе боролся не с напарником, то был бы смелее в своих атаках за седьмое место.
Серхио Перес — 8
Ситуация похожа на ту, что была у Массы: мексиканец проиграл напарнику в квалификации, не использовав шанс стать звездой дня. Впрочем, потом все равно пришлось бы терять места
Макс Ферстаппен — 8
На гонку Макса повлияли две вещи: огромный штраф за новый мотор и авария с Массой. Однозначно виноватого в инциденте с Фелипе не найти, но, пожалуй, голландец мог не рисковать и опередить бразильца на круг позже. Слегка покритикуем Ферстаппена и за «подрезание» Магнуссена в борьбе за десятое место. А так — скорость была, Макс опять обогнал Риккардо в субботу и сумел пробиться в очки даже после такого отката назад на старте.
Кевин Магнуссен — 8
«Хаас» был в Монце недостаточно силён — и датчанин в принципе реализовал не слишком высокий темп машины. Больше сказать про его
Даниил Квят — 8
Типичный сценарий для «Торо Россо». Когда впереди Сайнс, то это попадание в топ-10, когда Квят — оба пилота вне очковой зоны. Даниил опередил напарника в субботу, но, к сожалению, плохо провёл старт, проиграв сразу три места. Впрочем, итог гонки показывает: слабый первый круг почти ни на что не повлиял, в лучшем случае Даниил стал бы 11-м, а не 12-м. Похвалим россиянина за обгон Хюлькенберга и в целом добротную гонку.
Стоффель Вандорн — 8
Редкая возможность похвалить бельгийца. Вандорн отлично провёл два сегмента квалификации (в третьем «Хонда» вновь подложила свинью) и потом достойно вёл гонку. Чемпион GP2 начинает расправлять крылья? Сингапур ответит.
Валттери Боттас — 7,5
Нет, Валттери, так за титул не побороться. Финн плохо провёл третий сегмент квалификации и именно в этот момент лишился шанса на победу. Пока Боттас справлялся с Оконом и Строллом, Хэмилтон уехал к первому месту. Валттери всё ближе к роли второго пилота в конце сезона.
Нико Хюлькенберг — 7,5
«Рено» в Италии хандрил, так что немцу оставалось опередить Палмера и попробовать зацепиться за очки. Первое получилось, второе — нет. Отчасти тому виной не самая сильная квалификация (Нико не сумел улучшить время в конце второго сегмента). В гонке пожурим Хюлькенберга разве что за пропуск Квята, но «Торо Россо» просто был быстрее на прямых.
Фернандо Алонсо — 7,5
Карлос Сайнс — 7
После слабой квалификации и штрафа за мотор у испанца по сути не было шанса на высокий результат. За гонку Карлоса особо не критикуем, а вот в квалификации он проиграл напарнику.
Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон — по 7
Выступающие в своей собственной лиге пилоты «Заубера» покрасовались на неплохих позициях после штрафов конкурентов, но затем попали в объективы камер только тогда, когда Верляйн чуть не вынес Эрикссона. Обошлось, а в целом отработали, как могли.
Кими Райкконен — 6,5
«Феррари» была в Монце ужасна, но при этом расстановка сил внутри «Скудерии» не поменялась: Кими проиграл напарнику и в субботу, и в воскресенье. Лучом света стал старт и обгон Боттаса, но затем Райкконен явно уступал в скорости не то что Валттери, но даже Феттелю.
Джолион Палмер — 6
Сохранить бельгийскую форму у британца не вышло. В дождевой квалификации он не пробился во второй сегмент, а в гонке темп «Рено» был слишком слабым, пусть даже сам Джолион продолжал мечтать о высоком результате. Не вышло. Вдобавок ко всему британец получил пять секунд штрафа за обгон Алонсо по обочине, выведший испанца из себя.
Ромен Грожан — 5
Хельмут Марко потроллил Ромена по ходу квалификации, заявив: «А зачем остановили сессию? Грожан часто попадает в аварию, это не повод». Ну, а в гонке Ромен сразу же упёрся антикрылом в «Ред Булл» — дальше можно было не ехать.
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