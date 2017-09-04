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4 сентября 2017, 15:52 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Формулы-1» Алонсо стал почетным послом футбольного клуба «Реал»

ТАСС, 4 сентября. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» Фернандо Алонсо стал почетным послом испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщает пресс-служба команды.

По словам президента Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Переса</span> гонщик олицетворяет собой все качества которые являются идеалами команды. Увеличить
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«Сегодняшнее событие признано выразить нашу признательность одному из самых преданных поклонников “Реала”, который к тому же является одним из величайших спортсменов Испании, — сказал президент “Реала” Флорентино Перес. — Алонсо — необыкновенный посол нашего клуба, он олицетворяет собой все качества, которые являются идеалами команды».

Алонсо дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году, через четыре года он стал первым испанцем в истории, который выиграл титул чемпиона мира. Всего 36-летний Алонсо выигрывал «Формулу-1» дважды, трижды становился вторым по итогам сезона и один раз — третьим.

«Реал» был основан в 1902 году, за это время клуб стал 33-кратным чемпионом Испании (рекордный показатель), 19-кратным обладателем Кубка и 10-кратным — Суперкубка страны. Также в активе испанской команды 12 побед в Лиге чемпионов, что также является рекордом.
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