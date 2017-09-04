Гонщик «Формулы-1» Алонсо стал почетным послом футбольного клуба «Реал»

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«Сегодняшнее событие признано выразить нашу признательность одному из самых преданных поклонников “Реала”, который к тому же является одним из величайших спортсменов Испании, — сказал президент “Реала” Флорентино Перес. — Алонсо — необыкновенный посол нашего клуба, он олицетворяет собой все качества, которые являются идеалами команды».

Алонсо дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году, через четыре года он стал первым испанцем в истории, который выиграл титул чемпиона мира. Всего 36-летний Алонсо выигрывал «Формулу-1» дважды, трижды становился вторым по итогам сезона и один раз — третьим.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⚽?? ¡<a href="https://twitter.com/alo_oficial">@alo_oficial</a>, honorary member of <a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadrid?src=hash">#RealMadrid</a>! <br><br>Alonso: "I am another member of this great club." ?<br><br>READ: <a href="https://t.co/7izo9VCbHi">https://t.co/7izo9VCbHi</a> <a href="https://t.co/72Cvn3ZBRy">pic.twitter.com/72Cvn3ZBRy</a></p>— Real Madrid C.F.?? (@realmadriden) <a href="https://twitter.com/realmadriden/status/904679349982564352">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Реал» был основан в 1902 году, за это время клуб стал 33-кратным чемпионом Испании (рекордный показатель), 19-кратным обладателем Кубка и 10-кратным — Суперкубка страны. Также в активе испанской команды 12 побед в Лиге чемпионов, что также является рекордом.