Хит-парад Италии: «Феррари» провалилась, Палмера настигла карма

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На Гран-при Италии совсем не было борьбы за победу, большинство обгонов происходили на прямой за счёт DRS и слипстрима, а необычная стартовая решётка никак не повлияла на результат. Но свои яркие моменты в Монце были. Их и вспомним.

Гонщик дня: Даниэль Риккардо

Льюис Хэмилтон провёл абсолютно доминирующий Гран-при. Но, во-первых, «Феррари» была не в силах сопротивляться «Мерседесу». А во-вторых, Валттери Боттас вообще не боролся с напарником. В таких условиях любое место Льюиса, кроме первого, стало бы провалом.

А вот от Даниэля Риккардо многого в Монце не ждали. На руку австралийцу сыграл дождь, подаривший третье место на стартовой решётке. Но тактический штраф ради свежего мотора в Сингапуре нивелировал все усилия. Дэн стартовал в хвосте пелотона, на сухой и требовательной к мотору трассе.

К тому времени, когда Макс Ферстаппен уже прорвался в десятку, Риккардо был позади. Но затем голландец «порвал» колесо о Массу, а Даниэль продолжал постепенно карабкаться вверх. Главный рывок он сделал, когда все конкуренты поехали в боксы. Оказавшись на чистой трассе на потрёпанном «софте», Риккардо резко сбросил со своего времени секунду на круге. И когда сам провёл пит-стоп, выехал впереди тройки Окон — Стролл — Масса.



Дальше был съеденный Райкконен и яростная погоня за Феттелем, но именно пяток кругов в середине гонки определили весь успех Дэна в Монце.

Обгон дня: Риккардо проходит Райкконена

В Монце было достаточно однообразных обгонов, совершённых на торможении в конце длинной прямой. Но атака Риккардо на Райкконена из них была самой красивой и чистой.



К середине стартовой прямой Риккардо всё ещё очень много проигрывал Кими. Но слипстрим и свежий «суперсофт» позволили ему мощно накатить на торможении.



Отчасти помог и осторожно тормозивший пилот «Феррари». Увидев просвет, Дэн не стал терять время, и лёгким движением отобрал четвёртое место.

Тактика дня: Даниэль Риккардо

Австралийский пилот «Ред Булл» оформил хет-трик в нашем хит-параде. На Гран-при Италии Дэн выбрал самую действенную тактику — стартовал на «софте» и пересиживал соперников, чтобы на финише атаковать на свежем «суперсофте».



Как говорилось выше, именно дольше оставаясь на трассе австралиец смог обойти пилотов «Уильямса» и «Форс Индия». Накатить на идущие плотной группой болиды с моторами «Мерседеса» было бы крайне непросто.



Последующую атаку на «Феррари» тоже обеспечила тактика — свежие и мягкие шины. Конечно, Даниэль сам признал, что догнать Феттеля не удалось в том числе потому, что «суперсофт» износился. Но если бы при старте с 16-го места он ещё и прорвался на подиум, это было бы чудом.

Сюрприз этапа: «Уильямс»

После катастрофического выступления в Бельгии странно было ждать многого от «Уильямса» в Монце. Трассы слишком похожи по своим характеристикам. Однако инженеры из Гроува смогли поправить настройки и заставили машину поехать.



В Италии «Уильямс» обязан был стать лучшим из остальных, но заминка с задним левым колесом Стролла на пит-стопе и неумение канадца вести борьбу с равным соперником поставили их в равное с «Форс Индия» положение. Но и это для нынешнего «Уильямса» немало.

Провал этапа: «Феррари»

«Мы провалили этап», — констатировал после финиша президент «Скудерии» Серджио Маркьонне и с ним сложно поспорить. В домашней гонке «Феррари» даже намёка на борьбу за победу не дала.



Да, здесь изначально ждали победы «Мерседеса», но буквально неделю назад Себ Феттель уверял, что неудобных для «Феррари» трасс в календаре больше нет. А в итоге проиграл полминуты. Такого отставания в Маранелло явно не ожидали.

Цитата этапа: Фернандо Алонсо

Лучшей цитатой стали переговоры Алонсо с инженером о запавшем в душу Фернандо Джолионе Палмере.



— Где Палмер?

— Сошёл.

— Карма.