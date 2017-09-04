Хит-парад Италии: «Феррари» провалилась, Палмера настигла карма
Идеальная тактика и красивый обгон Риккардо, провал «Феррари» и яркие переговоры Алонсо — награждаем за
Гран-при Италии.
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Гонщик дня: Даниэль Риккардо
Льюис Хэмилтон провёл абсолютно доминирующий
А вот от Даниэля Риккардо многого в Монце не ждали. На руку австралийцу сыграл дождь, подаривший третье место на стартовой решётке. Но тактический штраф ради свежего мотора в Сингапуре нивелировал все усилия. Дэн стартовал в хвосте пелотона, на сухой и требовательной к мотору трассе.
К тому времени, когда Макс Ферстаппен уже прорвался в десятку, Риккардо был позади. Но затем голландец «порвал» колесо о Массу, а Даниэль продолжал постепенно карабкаться вверх. Главный рывок он сделал, когда все конкуренты поехали в боксы. Оказавшись на чистой трассе на потрёпанном «софте», Риккардо резко сбросил со своего времени секунду на круге. И когда сам провёл
Дальше был съеденный Райкконен и яростная погоня за Феттелем, но именно пяток кругов в середине гонки определили весь успех Дэна в Монце.
Обгон дня: Риккардо проходит Райкконена
В Монце было достаточно однообразных обгонов, совершённых на торможении в конце длинной прямой. Но атака Риккардо на Райкконена из них была самой красивой и чистой.
К середине стартовой прямой Риккардо всё ещё очень много проигрывал Кими. Но слипстрим и свежий «суперсофт» позволили ему мощно накатить на торможении.
Отчасти помог и осторожно тормозивший пилот «Феррари». Увидев просвет, Дэн не стал терять время, и лёгким движением отобрал четвёртое место.
Тактика дня: Даниэль Риккардо
Австралийский пилот «Ред Булл» оформил
Как говорилось выше, именно дольше оставаясь на трассе австралиец смог обойти пилотов «Уильямса» и «Форс Индия». Накатить на идущие плотной группой болиды с моторами «Мерседеса» было бы крайне непросто.
Последующую атаку на «Феррари» тоже обеспечила тактика — свежие и мягкие шины. Конечно, Даниэль сам признал, что догнать Феттеля не удалось в том числе потому, что «суперсофт» износился. Но если бы при старте с 16-го места он ещё и прорвался на подиум, это было бы чудом.
Сюрприз этапа: «Уильямс»
После катастрофического выступления в Бельгии странно было ждать многого от «Уильямса» в Монце. Трассы слишком похожи по своим характеристикам. Однако инженеры из Гроува смогли поправить настройки и заставили машину поехать.
В Италии «Уильямс» обязан был стать лучшим из остальных, но заминка с задним левым колесом Стролла на
Провал этапа: «Феррари»
«Мы провалили этап», — констатировал после финиша президент «Скудерии» Серджио Маркьонне и с ним сложно поспорить. В домашней гонке «Феррари» даже намёка на борьбу за победу не дала.
Да, здесь изначально ждали победы «Мерседеса», но буквально неделю назад Себ Феттель уверял, что неудобных для «Феррари» трасс в календаре больше нет. А в итоге проиграл полминуты. Такого отставания в Маранелло явно не ожидали.
Цитата этапа: Фернандо Алонсо
Лучшей цитатой стали переговоры Алонсо с инженером о запавшем в душу Фернандо Джолионе Палмере.
— Где Палмер?
— Сошёл.
— Карма.
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