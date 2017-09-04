Руководство Формулы-1 намерено сделать всё возможное, чтобы сохранить «Хонду»
Практически гарантированный разрыв «Хонды» с «Маклареном», а также всё ещё не оформленная сделка японского производителя с «Торо Россо», может оставить «Хонду» за бортом Королевских гонок.
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Видимо, что-то случилось...
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Возможный уход поставщика силовых установок беспокоит руководство Ф-1, в связи с чем её руководство намерено помочь «Хонде» сохранить место в серии.
«Мы не хотим потерять «Хонду». Её сохранение в серии будет выгодно для всех и думаю, мы сможем найти решение. Это наш давний и ценный партнёр. Мы делаем всё возможное, чтобы удержать их в спорте, потому что по нашему мнению, все участники Формулы-1 имеют большие возможности.
Нам нужно, чтобы все в нашем спорте были успешны в плане бизнеса. Наша философия заключается в том, чтобы предоставить возможность ведения прозрачного бизнеса, — приводит слова коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса Autosport.
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