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https://sport.mail.ru/news/formula1/30890539/
4 сентября 2017, 13:16 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Руководство Формулы-1 намерено сделать всё возможное, чтобы сохранить «Хонду»

Практически гарантированный разрыв «Хонды» с «Маклареном», а также всё ещё не оформленная сделка японского производителя с «Торо Россо», может оставить «Хонду» за бортом Королевских гонок.

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Возможный уход поставщика силовых установок беспокоит руководство Ф-1, в связи с чем её руководство намерено помочь «Хонде» сохранить место в серии.

«Мы не хотим потерять «Хонду». Её сохранение в серии будет выгодно для всех и думаю, мы сможем найти решение. Это наш давний и ценный партнёр. Мы делаем всё возможное, чтобы удержать их в спорте, потому что по нашему мнению, все участники Формулы-1 имеют большие возможности.

Нам нужно, чтобы все в нашем спорте были успешны в плане бизнеса. Наша философия заключается в том, чтобы предоставить возможность ведения прозрачного бизнеса, — приводит слова коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса Autosport.
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