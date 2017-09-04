«Ред Булл» не будет блокировать возможную сделку «Торо Россо» и «Хонды»

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«Лично для меня не имеет никакого значения, какие двигатели будет использовать «Торо Россо». Ранее они много лет использовали другую силовую установку, поэтому на «Ред Булл» никак не повлияет то, какой мотор это будет: «Рено» или «Хонда». Ключевым вопросом во всём этом остаётся то, как это повлияет на ситуацию с «Макларен» — «Хонда», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» готовы блокировать потенциальную сделку между «Торо Россо» и «Хондой».