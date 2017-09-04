Лауда: Боттас будет выступать за «Мерседес» и в следующем году
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда, заявил, что финский пилот Валттери Боттас продолжит выступать в составе команды и в следующем году.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Могу сказать, что Боттас будет выступать за “Мерседес” и в следующем году. Тото Вольф подготовит соответствующую сделку, после чего наблюдательный совет должен будет утвердить её», — приводит слова Лауды
Нынешний сезон для Валттери Боттаса первый в составе «Мерседеса», после 13 этапов чемпионата финн занимает третье место в общем зачёте, имея в активе 197 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter