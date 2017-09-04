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4 сентября 2017, 12:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: Боттас будет выступать за «Мерседес» и в следующем году

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда, заявил, что финский пилот Валттери Боттас продолжит выступать в составе команды и в следующем году.

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«Могу сказать, что Боттас будет выступать за “Мерседес” и в следующем году. Тото Вольф подготовит соответствующую сделку, после чего наблюдательный совет должен будет утвердить её», — приводит слова Лауды Nextgen-Auto.

Нынешний сезон для Валттери Боттаса первый в составе «Мерседеса», после 13 этапов чемпионата финн занимает третье место в общем зачёте, имея в активе 197 очков.
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