Лауда: Боттас будет выступать за «Мерседес» и в следующем году

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«Могу сказать, что Боттас будет выступать за “Мерседес” и в следующем году. Тото Вольф подготовит соответствующую сделку, после чего наблюдательный совет должен будет утвердить её», — приводит слова Лауды Nextgen-Auto.

Нынешний сезон для Валттери Боттаса первый в составе «Мерседеса», после 13 этапов чемпионата финн занимает третье место в общем зачёте, имея в активе 197 очков.