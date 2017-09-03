Квят в Италии: в «храме скорости» темпа не было
Уик-энд в Монце принёс пилотам Формулы-1 и дождь, и сухой асфальт, но в любых условиях темпа у «Торо Россо» и Даниила Квята не было.
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Тренировки
Первую тренировку Квят закончил на 14-й позиции, а во второй части свободных заездов Даниил стал лишь 18-м.
Квалификация
Распределение стартовых позиций в Монце затянулось почти на четыре часа. Зарядивший ещё накануне дождь существенно осложнил пилотаж по скоростной трассе, однако, по мнению ряда пилотов и представителей команд, возобновлять сессию можно было раньше, чем это сделали судьи. В итоге обе машины «Торо Россо» вышли во второй сегмент, где и остались последними — испанский гонщик команды показал 15-е время, а наш соотечественник расположился непосредственно впереди, 14-м. Жаловаться было не на что: темпа у машины не было ни посуху, ни тем более под дождём. В такой ситуации главное — быть впереди партнёра.
Гонка
После многочисленных штрафов, которые получили соперники, Квят на стартовой решётке оказался восьмым. Учитывая, что
Работа команды и пилота
Надо отдать должное: Даниил Квят в субботу успешно справился со всеми заплывами и не разбил машину, а в самой гонке тоже успешно преодолел всю дистанцию. Единственное, не в первый раз подвёл старт. Впрочем, даже если бы Даниил не потерял три позиции, то на финише опередил бы разве что Магнуссена и все равно не попал в очки. Если же говорить про «Торо Россо», то есть вопросы по тактике: атаковать Хюлькенберга Даниилу пришлось после того, как россиянин оказался позади немца
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