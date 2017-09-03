Пилот «Феррари» Феттель заявил, что испытывал технические проблемы в гонке ГП Италии
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что испытывал технические проблемы в гонке Гран-при Италии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воскресной гонке 13-го этапа чемпионата мира, прошедшей на национальном автодроме Монцы, Феттель стал третьим и впервые в сезоне уступил лидерство в зачете пилотов Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», который стал победителем
«В первом повороте, я думаю, у меня
«Не слишком здорово было видеть победу “Мерседеса”, но мы полностью выложились. Я довольно позитивно настроен. Вы можете сказать, что это был плохой день, но я знаю, что команда на правильном пути», — продолжил немецкий гонщик.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter