Пилот «Феррари» Феттель заявил, что испытывал технические проблемы в гонке ГП Италии

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В воскресной гонке 13-го этапа чемпионата мира, прошедшей на национальном автодроме Монцы, Феттель стал третьим и впервые в сезоне уступил лидерство в зачете пилотов Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», который стал победителем Гран-при. Вторым в гонке стал Вальттери Боттас из «Мерседеса», партнер Феттеля по «Феррари» Кими Райкконен пришел пятым.

«В первом повороте, я думаю, у меня что-то сломалось. Я уже не мог доверять машине на торможениях. Меня не беспокоит разница в темпе с “Мерседесом” — в Монце специфическая трасса. Мы знали, что гонка будет сложной, но рассчитывали, что будем ближе (к конкурентам)», — сказал Феттель, которого цитирует autosport.com.

«Не слишком здорово было видеть победу “Мерседеса”, но мы полностью выложились. Я довольно позитивно настроен. Вы можете сказать, что это был плохой день, но я знаю, что команда на правильном пути», — продолжил немецкий гонщик.