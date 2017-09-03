Квят заявил, что обогнать Магнуссена в гонке Гран-при Италии «Ф-1» было невозможно

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в гонке 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Монце, Квят пришел к финишу 12-м.

«Гонка получилась достаточно сложной. Мы сегодня боролись с гонщиками “Хааса” и “Рено”, остальные были вне пределов досягаемости, особенно те, которые используют моторы Mercedes. Я сумел пройти (пилота “Рено” Нико) Хюлькенберга, но затем надолго застрял за Магнуссеном (11-е место). Я продолжил попытки атаковать, но перед ним было много свободного пространства, поэтому обойти его не представлялось возможным…» — сказал Квят, которого цитирует официальный сайт команды.

«Мы сделали (в Италии) все что могли, пришло время думать о Сингапуре, где трасса подходит нам больше, но попасть в очковую зону будет трудно», — признался российский гонщик.