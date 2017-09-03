Хэмилтон: Двигатель «Мерседеса» лучше, но в Сингапуре «Феррари» будет очень быстра
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Моторы на болидах команды «Формулы-1» «Мерседес» лучше, чем у «Феррари», но на Гран-при Сингапура пилоты итальянской «конюшни» должны быть очень быстры, заявил британский пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон.
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Хэмилтон в воскресенье победил в гонке 13-го этапа чемпионата «Формулы-1"-2017
«Двигатель “Мерседеса” определенно лучше двигателя “Феррари”. В эти выходные он отлично работал. “Феррари” должна быть быстра на следующей трассе, где они могут добавить болидам прижимной силы», — сказал Хэмилтон, которого цитирует skysports.com.
Следующий этап чемпионата пройдет 15 — 17 сентября в Сингапуре.
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