Хэмилтон: Двигатель «Мерседеса» лучше, но в Сингапуре «Феррари» будет очень быстра

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Хэмилтон в воскресенье победил в гонке 13-го этапа чемпионата «Формулы-1"-2017 Гран-при Италии. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас. Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен на домашнем для своей команды Гран-при стали третьим и пятым соответственно.

«Двигатель “Мерседеса” определенно лучше двигателя “Феррари”. В эти выходные он отлично работал. “Феррари” должна быть быстра на следующей трассе, где они могут добавить болидам прижимной силы», — сказал Хэмилтон, которого цитирует skysports.com.

Следующий этап чемпионата пройдет 15 — 17 сентября в Сингапуре.