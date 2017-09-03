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3 сентября 2017, 19:28 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон: Двигатель «Мерседеса» лучше, но в Сингапуре «Феррари» будет очень быстра

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт. Моторы на болидах команды «Формулы-1» «Мерседес» лучше, чем у «Феррари», но на Гран-при Сингапура пилоты итальянской «конюшни» должны быть очень быстры, заявил британский пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон.

Моторы на болидах команды Формулы-1 Мерседес лучше чем у <span class=error>Феррари</span> но на <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура пилоты итальянской конюшни должны быть очень быстры заявил британский пилот серебряных стрел <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон. Увеличить
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© РИА "Новости"

Хэмилтон в воскресенье победил в гонке 13-го этапа чемпионата «Формулы-1"-2017 Гран-при Италии. Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас. Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен на домашнем для своей команды Гран-при стали третьим и пятым соответственно.

«Двигатель “Мерседеса” определенно лучше двигателя “Феррари”. В эти выходные он отлично работал. “Феррари” должна быть быстра на следующей трассе, где они могут добавить болидам прижимной силы», — сказал Хэмилтон, которого цитирует skysports.com.

Следующий этап чемпионата пройдет 15 — 17 сентября в Сингапуре.
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