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3 сентября 2017, 16:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте, Квят — 17-й

После победы в гонке Гран-при Италии Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте чемпионата.

После победы в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Италии Формулы-1 пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте чемпионата. Увеличить
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© AFP 2017

Теперь британец опережает ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля, на 3 очка. В активе Хэмилтона 238 очков, в то время как у немца 235.

Третье место у партнёра Льюиса по команде, Валттери Боттаса — 197 очков. Россиянин Даниил Квят, вновь не набравший очков в сегодняшней гонке, остаётся на 17-м месте — 4 очка.

Формула-1. Личный зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 238 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 235
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 197
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 144
5. Кими Райкконен («Феррари») — 138
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 68
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 58
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 55
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 36
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34
11. Фелипе Масса («Уильямс») — 31
12. Лэнс Стролл («Уильямс») — 24
13. Ромен Грожан («Хаас») — 24
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 10
16. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.
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