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Теперь британец опережает ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля, на 3 очка. В активе Хэмилтона 238 очков, в то время как у немца 235.

Третье место у партнёра Льюиса по команде, Валттери Боттаса — 197 очков. Россиянин Даниил Квят, вновь не набравший очков в сегодняшней гонке, остаётся на 17-м месте — 4 очка.