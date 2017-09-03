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3 сентября 2017, 16:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Италии, Квят — 12-й

Британец Льюис Хэмилтон одержал победу на гонке Гран-при Италии Формулы-1.

Британец <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон одержал победу на гонке <nobr>Гран-при </nobr>Италии Формулы-1. Увеличить
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© Reuters

Второе место занял его партнёр по команде Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл Себастьян Феттель. Таким образом британец захватил лидерство в чемпионате.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на двенадцатом месте.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:15,32,310
Валттери Боттас («Мерседес») +4,471
Себастьян Феттель («Феррари») +36,317
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +40,335
Кими Райкконен («Феррари») +1:00,082
Эстебан Окон («Форс Индия») +1:11,528
Лэнс Стролл («Уильямс») +1:14,156
Фелипе Масса (Уильямс) +1:14,834
Серхио Перес («Хаас») +1:15,276
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1 круг
Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг
Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал
Джолион Палмер («Рено») — не финишировал.
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Новости Формулы-1

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