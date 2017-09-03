Дубль на чужом поле: Хэмилтон выиграл Гран-при Италии. Квят — 12-й
«Мерседес» продемонстрировал, что на скоростных трассах «Серебряным стрелам»
по-прежнему нет равных. «Феррари» с трудом «увезла» подиум.
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«Серебряные стрелы» улетают вперёд
Как только красные сигналы светофора погасли, Льюис Хэмилтон с
Правда, уже под конец первого круга Валттери успешно контратаковал «Феррари» в «Параболике», а кругом спустя с помощью DRS перед первой шиканой уверенно прошёл Лэнса Стролла. На четвёртом круге Боттас прошёл Окона, и теперь два «Мерседеса» без помех возглавили гонку. Себастьян Феттель, который к тому моменту прошёл Кими Райкконена, тоже довольно быстро расправился со Строллом и Оконом и вышел на третье место, но лидерам немец за это время проиграл порядка восьми секунд. Кими Райкконен, жаловавшийся команде на нехватку мощности, застрял на шестой позиции.
Настоящим героем старта стал Макс Ферстаппен, блестяще прорвавшийся с задних рядов в очковую зону. Однако голландец неудачно сошёлся в борьбе с Фелипе Массой и пробил шину в первой шикане. На пятом круге Максу пришлось ехать в боксы за новой резиной и носовым обтекателем, и на трассу он вернулся последним.
Даниил Квят реализовать восьмую стартовую позицию не смог и откатился на одиннадцатое место, пропустив Переса, Магнуссена и Риккардо.
Перед стартом гонки «Пирелли» заявила, что оптимальной стратегией на
Райкконен
Окон и Райкконен на свежих шинах продолжили борьбу. Кими не хватало мощности, чтобы подготовить настоящую атаку, но благодаря DRS финну удавалось держаться поблизости. Лэнс Стролл отстал от этой группы на секунду с небольшим и наблюдал за сражением со стороны. На 26-м круге Райкконен удачно вышел из «Параболики», попал в «воздушный мешок» позади Эстебана и одним уверенным манёвром обогнал француза. Избавившись от преграды в лице Окона, Райкконен взвинтил темп и поехал быстрее Феттеля.
Себ ждал своего
Бенефис Даниэля Риккардо
Почти 40 кругов Даниэль Риккардо вынужден был беречь резину, чтобы реализовать тактику позднего
Риккардо вышел на четвёртое место и бросился в погоню за Феттелем. За одиннадцать кругов до финиша он уступал немцу чуть более десяти секунд и отыгрывал у
Феттель тоже взвинтил темп, Риккардо
Четвёртая победа на чужом поле
Льюис Хэмилтон благополучно одержал 59-ю в карьере победу и в четвёртый раз выиграл
Эстебан Окон уверенно пересёк линию финиша шестым, а в борьбе за седьмое место Лэнс Стролл удержал позади Фелипе Массу и Серхио Переса. Замкнул очковую зону Макс Ферстаппен. Даниил Квят на последних кругах сражался с Кевином Магнуссеном, но остался позади и закончил гонку только 12-м. Его напарник Карлос Сайнс классифицирован 14-м.
В лидеры общего зачёта впервые в сезоне вышел Льюис Хэмилтон. Британец теперь опережает Себастьяна Феттеля на три очка. Валттери Боттас
В Кубке конструкторов «Мерседес» оторвался от «Феррари» на 62 балла. На третьей позиции идёт «Ред Булл», четвёртое место занимает «Форс Индия», а «Уильямс» в сражении за пятую строчку уже на 15 очков опережает «Торо Россо».
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