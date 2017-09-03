Источник: «Макларен» и «Хонда» завтра объявят о разрыве

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Таким образом, почти трёхлетнее сотрудничество «Макларена» с «Хондой» будет завершено. Контракт команды из Уокинга с японским производителем был подписан в 2015 году. Нынешний чемпионат является худшим для «Макларена» с момента заключения контракта с «Хондой». Команда занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.