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3 сентября 2017, 16:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маркьонне: «Феррари» и «Мерседес» равны

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне заявил, что считает нынешний темп «Феррари» и «Мерседеса» абсолютно одинаковым и уверен в перспективах команды на 2018 год.

Президент <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Серджио</span> <span class=error>Маркьонне</span> заявил что считает нынешний темп <span class=error>Феррари</span> и Мерседеса абсолютно одинаковым и уверен в перспективах команды на 2018 год. Увеличить
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«Сравнивая всё происходящее с прошлым годом, могу сказать, что это небо и земля. Все очень мотивированы, и продление контрактов с Феттелем и Райкконеном даёт команде ясные перспективы. Мы сделали отличную работу в плане прогресса, и мы равны с «Мерседесом».

То, что случилось на квалификации в Италии, — эпизод. У нас есть план развития машины на оставшийся год. Дело не в одной гонке, этап в Монце — самый сложный из оставшихся. Но мы смотрим вперёд, у нас есть план развития, который даёт нам хорошую основу и на следующий год. Борьба с «Мерседесом» будет всегда, главное, чтобы она оставалась цивилизованной, — приводит слова Маркьонне F1Today.
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