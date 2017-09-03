Маркьонне: «Феррари» и «Мерседес» равны

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«Сравнивая всё происходящее с прошлым годом, могу сказать, что это небо и земля. Все очень мотивированы, и продление контрактов с Феттелем и Райкконеном даёт команде ясные перспективы. Мы сделали отличную работу в плане прогресса, и мы равны с «Мерседесом».

То, что случилось на квалификации в Италии, — эпизод. У нас есть план развития машины на оставшийся год. Дело не в одной гонке, этап в Монце — самый сложный из оставшихся. Но мы смотрим вперёд, у нас есть план развития, который даёт нам хорошую основу и на следующий год. Борьба с «Мерседесом» будет всегда, главное, чтобы она оставалась цивилизованной, — приводит слова Маркьонне F1Today.