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https://sport.mail.ru/news/formula1/30882611/
3 сентября 2017, 15:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» не будет поставлять двигатели четырём командам в 2018 году

Руководство «Рено», вероятно всего, не станет поставщиком двигателей для «Макларена» в следующем году.

Такой вариант развития событий будет возможен лишь в том случае, если «Торо Россо» придёт к соглашению с «Хондой».

По сведениям источников, у «Торо Россо» и «Хонды» остался лишь один день для оформления сделки, в противном случае «Ред Булл» вынудит свою младшую команду отказаться от этой идеи.

В свою очередь в «Рено» дали понять, что не намерены в следующем году поставлять двигатели четырём командам. Таким образом, если «Хонда» не сумеет договориться с «Торо Россо», «Макларен» будет вынужден либо продолжить сотрудничество с японским поставщиком, либо искать другие варианты.

«Нам нужно решить много мелочей в различных сферах, это касается и дизайна и многих других вопросов. Всё это поможет нам прогрессировать и я уверен, что наша структура справится с этим.

Но откровенно говоря, именно поэтому мы не хотим распылять наши усилия направленные на следующий год и получить ещё одного клиента. В этом году всё было достаточно сложно. В следующем году нас ждёт большой прогресс с точки зрения скорости, — приводит слова главы «Рено» Сириля Абитебуля Autosport.
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