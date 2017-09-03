Перес потеряет 5 мест на старте Гран-при Италии
Мексиканский пилот «Форс Индия» Серхио Перес стал уже девятым гонщиком, который потерял место на старте гонки
Гран-при Италии в связи со штрафными санкциями.
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Перес лишится пяти мест на старте
Квалификацию
Ранее различные штрафы на старте гонки получили Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер, Стоффель Вандорн, Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Также пять позиций штрафа получил Ромен Грожан, однако это не отразилось на раскладе сил на стартовой решётке, так как пилот «Хааса» был допущен к гонке решением стюардов и будет стартовать в гонке с последнего места.
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