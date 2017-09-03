Перес потеряет 5 мест на старте Гран-при Италии

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Перес лишится пяти мест на старте из-за замены коробки передач на на его болиде, сообщает Motorsport.

Квалификацию Гран-при Италии Перес завершил на 11-м месте, однако стартовать он должен был с 8-й позиции, что было связано со штрафами других пилотов.

Ранее различные штрафы на старте гонки получили Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер, Стоффель Вандорн, Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Также пять позиций штрафа получил Ромен Грожан, однако это не отразилось на раскладе сил на стартовой решётке, так как пилот «Хааса» был допущен к гонке решением стюардов и будет стартовать в гонке с последнего места.