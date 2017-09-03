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3 сентября 2017, 13:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перес потеряет 5 мест на старте Гран-при Италии

Мексиканский пилот «Форс Индия» Серхио Перес стал уже девятым гонщиком, который потерял место на старте гонки Гран-при Италии в связи со штрафными санкциями.

Мексиканский пилот Форс Индия <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Перес</span> стал уже девятым гонщиком который потерял место на старте гонки <nobr>Гран-при </nobr>Италии в связи со штрафными санкциями. Увеличить
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Перес лишится пяти мест на старте из-за замены коробки передач на на его болиде, сообщает Motorsport.

Квалификацию Гран-при Италии Перес завершил на 11-м месте, однако стартовать он должен был с 8-й позиции, что было связано со штрафами других пилотов.

Ранее различные штрафы на старте гонки получили Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер, Стоффель Вандорн, Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Также пять позиций штрафа получил Ромен Грожан, однако это не отразилось на раскладе сил на стартовой решётке, так как пилот «Хааса» был допущен к гонке решением стюардов и будет стартовать в гонке с последнего места.
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