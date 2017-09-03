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3 сентября 2017, 13:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

На болиде Грожана заменили коробку передач

Команда «Хаас» произвела замену коробки передач на болиде пилота Ромена Грожана, сообщает Motorsport.

Команда <span class=error>Хаас</span> произвела замену коробки передач на болиде пилота <span class=error>Ромена</span> <span class=error>Грожана</span> сообщает Motorsport. Увеличить
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За это гонщик будет оштрафован на пять позиций, что, впрочем, никак не повлияет на расклад сил на стартовой решётке.

Во время вчерашней квалификации Ромен Грожан разбил болид и не сумел полноценно принять в ней участие. В результате, в «Хаасе» сделали запрос в ФИА с просьбой допустить пилота к гонке. Решением стюардов пилот получил такое разрешение, однако стартовать он должен с последней позиции.

Партнёр Грожана по команде Кевин Магнуссен будет стартовать с 10-го места.
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