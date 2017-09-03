Вандорн оштрафован на 25 позиций на старте Гран-при Италии
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн, завоевавший вчера в квалификации
Гран-при Италии десятое место, в сегодняшней гонке с учётом штрафов пилотов «Ред Булл» должен был стартовать с восьмого места.
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Видимо, что-то случилось...
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Тем не менее ранним утром 3 сентября сам Вандорн стал уже седьмым пилотом, который получил штраф в Монце.
Таким образом, Вандорн будет стартовать с конца стартовой решётки. Отметим, что на
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