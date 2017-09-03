Вандорн оштрафован на 25 позиций на старте Гран-при Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тем не менее ранним утром 3 сентября сам Вандорн стал уже седьмым пилотом, который получил штраф в Монце. Из-за очередной замены силовой установки на болиде бельгийца он потерял 25 мест на старте, сообщает Sky Sports.