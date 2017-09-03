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3 сентября 2017, 12:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн оштрафован на 25 позиций на старте Гран-при Италии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн, завоевавший вчера в квалификации Гран-при Италии десятое место, в сегодняшней гонке с учётом штрафов пилотов «Ред Булл» должен был стартовать с восьмого места.

Пилот <span class=error>Макларена</span> Стоффель <span class=error>Вандорн</span> завоевавший вчера в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Италии десятое место в сегодняшней гонке с учётом штрафов пилотов Ред <span class=error>Булл</span> должен был стартовать с восьмого места. Увеличить
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Тем не менее ранним утром 3 сентября сам Вандорн стал уже седьмым пилотом, который получил штраф в Монце. Из-за очередной замены силовой установки на болиде бельгийца он потерял 25 мест на старте, сообщает Sky Sports.

Таким образом, Вандорн будет стартовать с конца стартовой решётки. Отметим, что на Гран-при Бельгии Вандорн также был оштрафован, тогда он потерял 65 позиций.
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