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3 сентября 2017, 11:32 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда отрицает интерес «Мерседеса» к Ферстаппену

В эти выходные Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, провёл встречу с главой «Мерседеса» Тото Вольфом.

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Также прессой была отмечена встреча неисполнительного председателя совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда с боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером и советником Хельмутом Марко.

Всё это заставило говорить о том, что «Мерседес» и семья Ферстаппенов заинтересованы в сотрудничестве. Тем не менее Ники Лауда отрицает подобные слухи, мотивируя это действующим контрактом Ферстаппена с «Ред Булл».

«Все эти слухи не имеют никакого смысла. Факт в том, что у Макса есть контракт с командой до 2019 года, он должен оставаться там ещё два года. До тех пор может произойти очень многое, так что лично для меня даже нет смысла обсуждать эту тему», — цитирует Лауду F1i.
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