Квят: Я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результат в квалификации
Гран-при Италии Формулы-1, где он стал 14-м.
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«Сегодня было, определённо, непросто. У нас было несколько проблем с балансом, и мне стоило труда оставаться на трассе в каждом повороте. При этом ещё и пробуксовывали шины. Было сложно решить, какие шины использовать. Но я доволен решениями, которые мы принимали. Я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах. Завтрашняя гонка будет непростой, особенно если трасса будет сухой, потому что она не подходит “Торо Россо”. Тем не менее мы выложимся по полной и посмотрим, какой результат нас ждёт», — отметил Квят для
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