Квят: Я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах

«Сегодня было, определённо, непросто. У нас было несколько проблем с балансом, и мне стоило труда оставаться на трассе в каждом повороте. При этом ещё и пробуксовывали шины. Было сложно решить, какие шины использовать. Но я доволен решениями, которые мы принимали. Я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах. Завтрашняя гонка будет непростой, особенно если трасса будет сухой, потому что она не подходит “Торо Россо”. Тем не менее мы выложимся по полной и посмотрим, какой результат нас ждёт», — отметил Квят для пресс-релиза «Торо Россо».