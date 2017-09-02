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2 сентября 2017, 22:05 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результат в квалификации Гран-при Италии Формулы-1, где он стал 14-м.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> прокомментировал результат в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Италии Формулы-1 где он стал 14-м. Увеличить
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«Сегодня было, определённо, непросто. У нас было несколько проблем с балансом, и мне стоило труда оставаться на трассе в каждом повороте. При этом ещё и пробуксовывали шины. Было сложно решить, какие шины использовать. Но я доволен решениями, которые мы принимали. Я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах. Завтрашняя гонка будет непростой, особенно если трасса будет сухой, потому что она не подходит “Торо Россо”. Тем не менее мы выложимся по полной и посмотрим, какой результат нас ждёт», — отметил Квят для пресс-релиза «Торо Россо».
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