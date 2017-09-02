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https://sport.mail.ru/news/formula1/30878671/
2 сентября 2017, 20:17 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: 69 поулов! Не могу в это поверить!

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий в составе «Мерседеса», прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Италии, которая стала для него 69-й в карьере, что позволило Льюису побить рекорд Михаэля Шумахера, завоёвывавшего поул-позишн 68 раз.

Пилот Формулы-1 <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон выступающий в составе Мерседеса прокомментировал свою победу в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Италии которая стала для него 69-й в карьере что позволило <span class=error>Льюису</span> побить рекорд <span class=error>Михаэля</span> <span class=error>Шумахера</span> завоёвывавшего <nobr>поул-позишн</nobr> 68 раз. Увеличить
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«Мы на родине “Феррари”, но “Мерседес” отлично поддерживают. И я заслуживаю немного пасты сегодня вечером, чтобы отпраздновать то, что я сделал. Я пересёк финиш и не знал, сумели ли победить, но чувствовал, что показал хороший круг. 69 поулов! Не могу в это поверить!» — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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