Хэмилтон: 69 поулов! Не могу в это поверить!

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«Мы на родине “Феррари”, но “Мерседес” отлично поддерживают. И я заслуживаю немного пасты сегодня вечером, чтобы отпраздновать то, что я сделал. Я пересёк финиш и не знал, сумели ли победить, но чувствовал, что показал хороший круг. 69 поулов! Не могу в это поверить!» — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.