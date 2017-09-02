Промокшие в Монце. Хэмилтон на поуле Гран-при Италии, «Феррари» провалилась

С момента старта и вплоть до финального клетчатого флага квалификации Гран-при Италии прошло почти четыре часа. Все карты организаторам спутал дождь, который зарядил над «Монцей» ещё накануне вечером. В напряжённой и непредсказуемой борьбе на подсыхающей трассе сильнейшим оказался Льюис Хэмилтон — британец «привёз» всему пелотону более секунды. Но его главными соперниками неожиданно стали пилоты «Ред Булл», а стартовать с первого ряда трёхкратному чемпиону предстоит с дебютантом Лэнсом Строллом.

Два часа итальянской тоски

Суббота в Монце не задалась с самого начала. Утренняя тренировка оказалась фактически сорвана: судьи выпустили машины лишь в последние 15 минут, большинство гонщиков проехали лишь по паре установочных кругов. Уже тогда спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что в случае чего квалификацию Гран-при Италии перенесут на воскресенье. «Но погода налаживается, я думаю, квалификация стартует вовремя», — уговаривал небеса Браун.

Не получилось. Дождь на какое-то время прекратился, квалификация действительно стартовала вовремя, но одновременно с зелёным сигналом светофора ливень зарядил с новой силой. Прошло пять минут, и Ромен Грожан на стартовой прямой уехал в отбойники. «Условия были слишком опасными — я говорил об этом ещё на прогревочном круге, — возмущался француз. — Притормозить нельзя, иначе в тебя врежутся сзади, атаковать тоже нельзя — слишком скользко. Считаю, сессию не надо было и начинать». Гонщику повезло, автомобиль получил не слишком серьёзные повреждения, и к старту гонки механики наверняка успеют её починить.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYilN-QH3Wn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">☔️ . #ItalianGP #F1 #Formula1 #Monza</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-02T13:29:06+00:00">Sep 2, 2017 at 6:29am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После аварии судьи остановили сессию красными флагами, а спустя некоторое время трассу начал утюжить автомобиль безопасности. «Вылет Грожана — не повод останавливать сессию, Грожан часто вылетает», — отметил в эфире Sky Sports Хельмут Марко, призывавший возобновить заезды. «Я думаю, что трасса в порядке, хотя на главной прямой много воды, да и новый асфальт это не совсем то, что мы ожидали, — отметил скучавший Алонсо. — А вообще мне всё равно. Я стартую последним, так что мне просто хочется, чтобы это быстрее закончилось». Два с половиной часа судьи ждали улучшения погодных условий и наконец сжалились над промокшими фанатами: квалификацию продолжили.

Новый рекорд Хэмилтона

К моменту рестарта дождь всё-таки прекратился, но затем пошёл вновь, а по ходу заездов гонщики по нескольку раз меняли «дождевые» шины на «промежуточные» и наоборот. Тем не менее, обошлось без серьёзных инцидентов и до конца сессии пауз больше не было. В первом сегменте вместе с разбившим машину Грожаном из борьбы предсказуемо выбыли оба «Заубера», компанию которым составили Кевин Магнуссен и Джолион Палмер.

Во второй части не повезло «Торо Россо»: в условиях мокрой трассы автомобиль в принципе не ехал, и Квят с Сайнсом замкнули протоколы Q2, расположившись на 14-й и 15-й позициях. «Торо Россо» проиграли даже Фернандо Алонсо — даже с худшим двигателем в пелотоне испанец занял 13-е место. Не удалось пробиться дальше и Хюлькенбергу с Пересом, для которого поражение Окону должно быть вдвойне обидно.

В финальном сегменте борьба за первую позицию неожиданно развернулась между «Мерседесами» и «Ред Булл». Австрийцы отлично смотрелись на мокрой трассе и раз за разом превосходили времена «Серебряных стрел», тем не менее уверенный круг Льюиса Хэмилтона уже под клетчатым флагом подвинул Ферстаппена и Риккардо на второе и третье места. Увы, воспользоваться этими позициями гонщики «Ред Булл» не смогут — у обоих по два десятка позиций штрафов за замену компонентов мотора.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYi2pKDHoa0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"I can't believe it. 69! I'm so grateful" - @lewishamilton, the new #F1 pole position record-holder . #ItalianGP #LewisHamilton #F1 #Formula1 #Monza</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-02T16:01:22+00:00">Sep 2, 2017 at 9:01am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Таким образом, первый ряд стартовой решётки с Льюисом Хэмилтоном разделит Лэнс Стролл. Канадец блестяще справился со сложными условиями и показал четвёртое время, опередив в последней попытке другую восходящую звезду Формулы-1 Эстебана Окона. Окон квалифицировался пятым, но стартует с третьей позиции, второй ряд француз разделит с Валттери Боттасом, который уступил напарнику целую пропасть — более двух секунд.

Для «Феррари» домашняя квалификация обернулась полным провалом. Феттель и Райкконен без устали наматывали круги, но подняться выше седьмого и восьмого места так и не удалось. За счёт штрафов «Ред Булл» машины «Скудерии» стартуют с третьего ряда, но даже это — слишком далеко от Льюиса. Шансы Хэмилтона выйти в чемпионате вперёд после этой гонки резко возрастают. В этот уик-энд он завоевал 69-й поул в Формуле-1, а это значит, поставил новый рекорд по числу побед в квалификации.

Все козыри у Льюиса

Ещё перед стартом Гран-при Бельгии специалисты сходились во мнении, что на скоростных трассах в Бельгии и Италии у «Мерседеса» будет преимущество. Тем не менее, в Спа Себастьян Феттель по ходу всей гонки по пятам преследовал британца.

После финиша Льюис заявил, что теперь у «Феррари» быстрейшая машина, а немец ответил, что мог бы выиграть, если бы стартовал с поула. В связи с этим на «Скудерию» в Монце возлагали большие надежды, но неудачная квалификация отбросила Феттеля и Райкконена аж на третий ряд стартовой решётки. Это ещё далеко не конец, но теперь Хэмилтон — главный фаворит предстоящей гонки. «На последнем круге давление было очень высоким. Произойти могло всё что угодно — жёлтые флаги, вылет, — рассказывает Хэмилтон. — Трудно найти слова, чтобы описать свои чувства».

«Я не знаю что случилось, — развёл руками Феттель. — Меня удивило, с какой скоростью соперники едут в таких условиях. Было ясно, что мы так не можем. Посмотрим, что сможем сделать завтра». Ситуация «Феррари» осложняется не только тем, что они стартуют только с третьего ряда, но и тем, что Валттери Боттас оказался впереди. Если финн не сможет на старте пройти Стролла и Окона, то будет вынужден играть роль «второй скрипки» и по возможности придерживать «Феррари». Единственный шанс «Скудерии» на победу в этот уик-энд — выдающийся старт.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYiVEknh-nF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Say it don't spray it ? Bulls go for a splash at the #ItalianGP ?? #?: @vladimirrys #Monza #RedBullRacing #F1 #DanielRicciardo #MaxVerstappen #RedBull #GivesYouWings</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Red Bull Racing (@redbullracing) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-02T11:08:00+00:00">Sep 2, 2017 at 4:08am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что до гонщиков «Ред Булл», то бороться за подиум им в этот раз будет трудно. Нехватка мощности и старт из самой глубины пелотона (окончательную расстановку на стартовом поле с учётом всех штрафов судьи представят позднее) вряд ли позволят Ферстаппену с Риккардо прорваться в первую тройку. Но в Милтон-Кейнсе заранее знали, что в Монце будет трудно и специально набрали штрафов, чтобы не терять позиций на следующем этапе в Сингапуре, где у RB13 будет куда больше шансов.